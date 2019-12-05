Kablosuz bağlantıyı daha verimli, daha hızlı ve daha engelsiz bir şekilde hayatımıza sokmayı planlayan Wi-Fi 6 teknolojisinin ilk testleri başarıyla gerçekleşti. Yapılan denemelerde yalnızca 6 milisaniyeden daha az gecikme süresiyle 700 Mbps hıza ulaşıldı.

Wi-Fi 6, daha yüksek hızda bağlantı sağlamanın yanı sıra kapasiteyi de artırıyor. Bununla birlikte yoğun bölgelerde de performansta artış gözlemleniyor. Bu teknoloji, 10 GB/saniyeye kadar hızları destekliyor.

AT&T, Qualcomm, Intel, LG, Ericsson ve China Mobile gibi büyük üyeleri barındıran Wireless Broadband Alliance (WBA), Wi-Fi 6’nın ilk denemelerini tamamladı. Birlik tarafından yapılan açıklamaya göre teknolojinin endüstriyel alanlarda kullanımı oldukça iyi sonuçlar elde edebiliyor.

Yapılan ilk test, Boeing, Airbus ve Rolls Royce gibi şirketlerin kullandığı Mettis Aerospace’de gerçekleşti. Test yerinin seçiminde çok sayıda kritik görev aleti ve fabrikalardaki gürültü ve parazit gibi bağlantıyı zora sokan yerler ön plana çıktı. Dolayısıyla test için en uygun yer Mettis Aerospace olarak görüldü.

Test sırasında 27 dönümlük bir alana Wi-Fi 6 ağı kuruldu. Mettis, makine performansını değerlendirmek, büyük ölçekli dosya transferleri yapmak ve IoT sensörü ve karma gerçeklik uygulamalarını kullandı. Yalnızca 6 milisaniyeden daha az gecikme süresiyle 700 Mbps hıza ulaşıldı.

Wi-Fi 6, yalnızca endüstriyel alanlar için hazırlanmıyor. Yeni teknoloji, tüketici pazarını da geliştirmek üzere ayarlanıyor. ABI Research, düşük gecikme gerektiren daha yüksek hızlı uygulamalara olan talebin sonucunda, kablosuz tüketici ekipmanlarının satışlarında 254 milyona ulaşacağını öngörüyor.

Ekipman üreticileri ve birçok telekom operatörü, Wi-Fi 6’nın 5G’ye yönelimde tamamlayıcı bir teknoloji olacağına inanıyor. Bununla birlikte birleştirilmiş ağ servislerinin oluşturulmasına da yardımcı olacağı tahmin ediliyor.

WBA CEO’su Tiago Rodrigues, Mettis tesisinde bulunan birçok alet ve aracın kablosuz iletişimi oldukça zorlaştırdığını aktardı. Fakat yapılan testlerde böyle bir alanda bile Wi-Fi 6 teknolojisinin iyi çalıştığı ve endüstriyel işletme ve IoT ekosisteminde hayati bir rol oynadığı kanıtlandı.