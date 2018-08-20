Akıllı telefonlarımız, bilgisayarlarımız veya diğer elektronik cihazlarımızı internete bağlamak için Wi-Fi ağlarını kullanıyoruz. Aynı teknoloji, yakında toplu alanlardaki güvenliği sağlamak adına kullanılabilir. Nasıl mı? Birlikte bakalım.

Terör olayları nedeniyle kamusal alan güvenliği büyük önem arz ediyor. Bu güvenliği sağlarken atlanılmaması gereken en önemli detay, insanların huzuru. Gerçek anlamda bir saldırı olmasa bile panik yüzünden çıkan kaos ortamı, güvenliği daha da zayıflatabiliyor. Bu nedenle yetkililerin, kamusal alanlarda güvenliği sağlamak için sessiz sedasız çalışmaları şart.

Rutgers ve New Brunswick Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yürütülen bir araştırmaya göre Wi-Fi ağları, çantalarda bulunan silahları, bombaları veya patlayıcı kimyasalları etkili şekilde tespit edebilir. Bunun için yapılacak yüklü masraflara da gerek yok, zira önerilen sistem son derece ucuza iş görüyor.

2018 IEEE İletişim ve Ağ Güvenliği Konferansı’nda en iyi araştırma olarak seçilen bu çalışma, muhtemel olarak en tehlikeli maddelerin içeriği ile ilgili. Araştırmacılara göre silahlar, patlayıcılar veya kimyasalların bir ortak özelliği var: Hepsi metal ya da sıvı içeriyor. Bu materyallerin Wi-Fi sinyallerini geçirgenlik düzeyi ise farklı seviyelerde oluyor. Araştırmacılar, bu noktada görev yapacak bir cihaz geliştirdiler.

Nesnelere çarpan Wi-Fi sinyallerinin ne durumda olduklarını analiz edebilen bu cihaz, söz konusu nesnelerin formları ve geçirgenlikleri hakkında bilgi veriyor. 15 farklı nesne ve 6 farklı ambalaj türü ile test edilen sistem; tehlikeli maddeleri, tehlikeli olmayanlardan %99’luk doğruluk oranıyla ayırmayı başardı.

Aynı zamanda sistem, tehlikeli malzemelerin %90’ının ne olduğunu kesin bir şekilde söyleyebiliyor. Metal içeren nesnelerin %98’ini ve sıvıların %95’ini doğru etiketliyor. Yine de nesnelerin etrafı sarıldıkça içeriğin ne olduğuna dair hata payı yüksek tespitler yapılabiliyor.

Ekip şimdide Wi-Fi sinyallerini kullanarak tespit edilen sıvıların hangi türde sıv olduklarını anlayabilmek adına çalışma yürütüyor. Söz konusu sistemin spor müsabakaları sırasında tribünlerde, havalimanlarında, konserlerde ve daha pek çok kamusal alanda kullanılması bekleniyor.