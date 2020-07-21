Widget Oluşturma Özelliği Sunan iPadOS 15 Konsepti

Apple'ın iPadOS 14 ile sunmadığı uygulama simgelerinden widget oluşturma özelliğini iPadOS 15'e getiren bir konsept paylaşıldı. Konsept, iPad'lerin kullanıcı deneyimini ciddi şekilde değiştirmeyi vadediyor.

Apple, iOS 14 ile birlikte iPhone kullanıcılarına uygulama simgelerini widgeta dönüştürme imkanı sunuyor ve iOS 14’ün kararlı sürümü henüz yayınlanmamış olmasına rağmen bu özellik şimdiden fazlasıyla merak uyandırmış durumda.

Bir de madalyonun diğer yüzü bulunuyor: Apple, iPad’leri iPhone’lardan ayırmak için duyurduğu iPadOS 14’te aynı widget özelliğini sunmayacak. Bu da widget oluşturmak için iPhone’lardan daha fazla alana sahip olan iPad kullanıcılarını pek memnun etmedi.

Aslına bakacak olursanız iPad’lerde de kullanılabilir widgetlar bulunuyor ancak iOS 14’teki gibi uygulama simgelerini işlevsel widgetlara dönüştürme özelliği bulunmuyor. BuzzFeed’den Parker Ortolani, iOS 14’tekine benzer bir widget özelliğinin iPad’de deneyimi ne kadar değiştireceğini ortaya koyan bir iPadOS 15 konsepti yayınladı.

Parker Ortolani’nin konsepti önceliklere iPad’lere bir uygulama kütüphanesi getiriyor. Ayrıca parmağınızı ekranın sol üst köşesinden aşağıya kaydırdığınızda açılan ‘Pro Menü’ adlı bir açılır menü penceresi de bulunuyor.

Ortolani, iPad ana sayfasını toplamda 18 kutucuğa bölüyor ve bu kutucuklara dilerseniz uygulama klasörleri, dilerseniz doğrudan uygulama simgeleri dilerseniz de uygulama widgetları yerleştirebiliyorsunuz. Sayılar, kullandığınız öğeye göre değişiklik gösteriyor.

Konseptin son adımında ise bir widget tepsisi yer alıyor. Eğer uygulamalar için tek tek widget oluşturmakla uğraşmak istemiyorsanız widget tepsisinden istediğiniz widgetı seçerek ana ekrana ekleyebiliyorsunuz.

Dürüst olmak gerekirse küçücük ekranlara sahip iPhone’larda widget oluşturma özelliği bulunurken koca koca ekranlara sahip iPad’lerde uygulamaları açmadan pek çok bilgi almayı sağlayabilecek widget oluşturma özelliğinin bulunmaması tuhaf bir durum. Kim bilir belki de Apple, iPadOS 15 ile birlikte iOS 14’ten bile daha gelişmiş bir widget özelliği ile karşımıza çıkabilir.