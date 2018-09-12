Aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey hakkında 'Nasıl Yapılır?' makaleleri yayınlayan WikiHow, artık kullanıcılarına Türkçe olarak da hizmet veriyor.

WikiHow, Türkçe olarak 'Herhangi Bir Şey Nasıl Yapılır?' sloganıyla yayın hayatına başladı. Türkçe dil desteği ile birlikte toplamda 18 farklı dilde hizmet vermeye başlayan WikiHow, merak ettiğiniz hemen hemen her şeyi adım adım nasıl yapabileceğinizi sizlere anlatıyor.

Sitenin Türkçe yayın hayatının başlangıcını kutlayan CEO Elizabeth Douglas, konuyla ilgili şunları söyledi:

"wikiHow'ı Türkçe olarak açtığımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. wikiHow, Türk okurlar için yazılmış, topluluk üzerine kurulu, ücretsiz, eğitsel bir kaynak olarak türünün ilk örneği. Türkçe sitemizi açmak, dünyadaki herkesin herhangi bir şeyin nasıl yapılacağını öğrenmesine yardım etmeye bizi bir adım daha yaklaştırıyor."

Türkçe wikiHow'un Proje Yöneticisi Sevde Kaldıroğlu da sitenin Türkçe hizmet vermesinden duyduğu mutluluğu ifade etti:

"Bilginin, dilsel ya da coğrafi engellere bağlı olmaksızın, herkes tarafından daima erişebilir olması gerektiğine inanıyorum. Türkçe wikiHow, herhangi bir konuda herhangi bir şeyin nasıl yapılacağı sorusuna verdiği ayrıntılı ve eğitici yanıtları ve bunun yanı sıra Türk kullanıcıların site üzerinde kendi bilgilerini paylaşmalarına olanak sağlaması özelliği ile Türk toplumu için eşsiz bir bilgi kaynağı olacak."

Yepyeni Türkçe arayüzü ile wikiHow'a göz atmak isteyenler buraya tıklayabilirler.