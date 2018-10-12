Will Smith'li Aladdin Filminden İlk Fragman Yayınlandı

Disney'in kurgusal şehri Agrabah'dan kuş bakışı görüntülerle başlayan fragman oldukça güzel görünüyor.

Disney'in uzunca bir süredir post-prodüksiyon aşamasında olan ve geçtiğimiz aylarda çekimlerine başlanan yeni filmi Aladdin'den haberler gelmeye devam ediyor. Dün Will Smith'in paylaştığı fotoğraftan sonra bugün de filmin ilk fragmanı geldi.

Açıkçası yayınlanan bu ilk videoya 'teaser' gözüyle bakabiliriz. Nitekim filmin geçeceği coğrafyayı önce kuş bakışı görüyor, daha sonra da bir mağaraya yaklaşıyoruz. Filmin görsel kalitesinin mükemmel olacağını bu videodan dahi anlamak mümkün.

Will Smith'in yanı sıra Naomi Scott ve Billy Magnussen'in başrollerini paylaşacağı film, 24 Mayıs 2019 tarihinde vizyonda olacak. Önümüzdeki günlerde filmin ilk uzun metrajlı fragmanının yayınlanması bekleniyor.