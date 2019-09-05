Will Smith’in Matrix’teki Neo Olduğu Garip Deepfake Videosu

Will Smith yetenekli bir aktör ve bilim kurgularda da oldukça başarılı. Yeni bir deepfake videosu ile Will Smith’i Matrix’in Neo’su olarak görüyoruz.

YouTube’da yer alan yeni bir deepfake videosunda Will Smith’i Matrix filminin başrolünde, Neo olarak görüyoruz. Will Smith, Neo rolü için Keanu Reeves’ten önce düşünülen bir isimdi. Yani bir nevi alternatif senaryo olacaktı.

Ünlü aktör, The Matrix üçlemesi yerine Wild Wild West filmini tercih etmişti. Bu rolü için daha sonra da kameralar önünde özür dilemişti.

Will Smith Neo rolünü kabul etseydi nasıl olurdu?

Deepfake videosunda Smith’i serinin “Aslında kaşık yok” sahnesi gibi ikonik sahnelerinde başrolde görüyoruz. Görsel efekt, aktörlerin ten renkleri arasındaki farkı, sakallarını ve saç stillerini göz önüne aldığımızda oldukça etkileyici.

Bu videoda ise etkileyici görsel efekt sayesinde üstüne yağan kurşunları yüz ifadesini bozmadan savuşturan Smith’i görüyoruz. Teknoloji bize yeni bir pencere sunuyor.

Video büyük ilgi çekti. Belki Smith de bu çalışmadan etkilenir ve serinin dördüncü filminde Matrix evrenine dahil olur.