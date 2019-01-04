Bir zamanların efsanevi multimedya yazılımı Winamp, yenilenerek geri dönüyor. Programın haklarını elinde tutan Radionomy, yakında yeni özellikler de sunacağını açıkladı.

Winamp Community Update Project, kısaca WACUP, Winamp 5.666 için üçüncü parti bir port yayınladı.

Bugün itibarı ile programın beta versiyonu indirilmeye hazır. Bu portlanmış versiyonda bazı yenilikler ve hata düzeltmeleri yapıldı. WACUP’un yayınladığı versiyonda (10.0.3174) alışıldık Winamp deneyimini yaşamak mümkün. Ayrıca Discord desteği gibi bazı yenilikler de var.

Bu sürümde çok fazla değişiklik yapılmamış olsa da uygulama bir nebze olsun daha hızlı ve akıcı çalışıyor. Ayrıca artık temayı değiştirmeden mod ya da şarkı listesi değiştirebilmeyi sağlıyor.

Radionomy, ilerleyen dönemlerde programa yeni geliştirmeler ve özellikler ekleyeceğine söz veriyor. Bize de Evanescence-My_Immortal.mp3 dosyalarımızı tozlu CD’lerden çıkarmak düşüyor.

İsteyenler, Winamp'ın beta versiyonunu buradaki bağlantı üzerinden indirebilirler.