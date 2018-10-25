20 yıllık çınar Winamp'ın 5.8 betasının sızdırılmasının ardından, internete yayılan sürüm revize edilerek resmen yayınlandı.

Birkaç yıl önce Winamp'ı resmen satın alan Radionomy, bir süredir internette dolaşan 5.8 Beta versiyonunun önünü alamamış olacak ki uygulamayı resmen yayınlamaya karar verdi. Kurulum dosyası düzeltilen ve bir iki ufak soruna çözüm üretilen program, artık herkes için kullanılabilir durumda.

Geçtiğimiz günlerde de belirttiğimiz üzere uygulamanın 6.0 versiyonunun önündeki en büyük engel henüz ilgili anlaşmaların yapılamamış olması. Radionomy CEO'su Alex Saboundijan, yaptığı bir röportajda uygulamaya Spotify ve Apple Music gibi platformları destekleyecek bir sistem getirmeye çalıştıklarını belirtmişti.

Hal böyleyken Winamp'ın önünde çözülmesi gereken birçok lisans sorunu çıkıyor. Winamp 6.0'ın prototipinin hazır olduğunu belirten Saboundijan, muhtemelen sadece günümüzde artık yok olma noktasına gelen 'MP3 arşivcilerine' hitap eden bir program geliştirmek istemiyor.

Açıkçası yayınlanan 5.8 Beta versiyonunun, uygulamanın nihai sürümünden çok farklı olacağını düşünüyoruz. Nitekim bundan yıllar önce çıkan son sürümle aralarında hiçbir fark göremedik. Tek dikkat çeken Winamp Pro desteğinin ve bildirimlerinin kaldırılması oldu.

Siz de resmen yayınlanan Winamp 5.8 Beta'yı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.