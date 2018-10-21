Bundan on sene veya belki daha kısa süre önce müziği dinlemek için mp3 çalarlar kullanıyorduk.

Evet, bildiğiniz üzere bundan 10 sene önce bulut teknolojisi yoktu. Spotify, Pandora ve diğer pek çok uygulamayı kullanıp, dilediğimiz müziği hemen dinleme şansına sahip değildik. Mp3 çalarlar için konuşmamız gerekirse, Winamp aralarından en ünlüsüydü diyebiliriz. Muhtemelen bir dönem her bilgisayarda kurulu olan bir yazılım. Winamp, gerçekten pek çok ayara sahip bir oynatıcı. Zaten aralarından en popüleri olmasının sebebi de bu. Müzikle ilgili her türlü ayarı bulabiliyordunuz.

Winamp bir süredir ortada gözükmüyordu, anca, Windows 8.1 ve 10 gibi modern sürümlerle uyumlu hale gelerek geri döndü. Radionomy, 2014 yılının başlarında AOL'den Winamp'ı satın aldığında onu güncellemeler ile destekleyeceklerine ve canlı tutacaklarına söz verdiler. Ancak 4 yıldır herhangi bir adım atmadıkları için, bu pek gerçekçi bir söylem olarak kalmadı. Son zamanlarda ortaya çıkan sahte haber ve içeriklerden sonra, Radionomy resmen Winamp'ın 5.8 sürümünü yayınladı. Winamp, pek çok geliştirmeyle kullanımınıza hazır, ayrıca nostaljik bir görüntüye sahip.

Gelecek yıl içerisinde bir büyük Winamp güncellemesi daha planlanmış durumda. Radionomy, burada kalmayacaklarını ve Winamp için çok iyi planlarının olduğunu söyledi. 2019 içinde yayınlanması planlanan güncelleme için CEO, müzik akışı, podcast ve bulut desteği gibi bazı önemli özelliklerin eklenebileceğini duyurdu.