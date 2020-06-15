Windows 10 2004'ün Başı Şimdi de Chrome Hataları ile Dertte

Windows 10 2004 sürümünü yükleyen bazı Windows 10 kullanıcıları, Chrome’u her açtıklarında oturumlarını yeniden açmalarını gerektiren bir hatayla karşılaştıklarını bildiriyorlar. Söz konusu hesap açma sorunu, Windows 10'un oturum verilerini sildiğini gösteriyor.

Microsoft, özellikle son bir yıldır yeni Windows 10 sürümlerini yayınlama konusunda büyük sıkıntılar çekiyor ve Windows 10 2004 de bu konuda bir istisna olmadı. Güncelleme yayınlandığı günden bu yana çeşitli hatalar ile gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Windows 10 2004’te büyük bir sabit sürücü hatası ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Chrome kullanıcıları, Windows 10 2004’ü yükledikten sonra Chrome’da ilginç bir hatanın ortaya çıktığını bildiriyorlar.

Windows 10 2004 güncellemesini yükleyenler, Chrome’u her açtıklarında bütün hesaplarından çıkış yapıldığını ve hesaplara yeniden giriş yapılması gerektiğini söylüyorlar. Sorunu aşmak için Chrome’u kapatıp açmayı deneyenler, sorunun devam ettiğini ve Chrome’un hesap bilgileri girilmesini istediğini bildiriyorlar. Tarayıcıyı kaldırıp yeniden yüklemek gibi çözümler de hatanın ortadan kaldırılmasını sağlamıyor.

Chrome’daki hatayla karşılaşan kullanıcılardan biri, Windows 10 2004 güncellemesini yüklediğini, yükleme sonrasında Google sekronizasyonu için dahil olmak üzere Chrome’un bütün hesaplarından oturum açılmasını istediğini söyledi. Tahmin edebileceğiniz gibi tarayıcıyı her açtığınızda hesaplara tekrar tekrar giriş yapmak oldukça can sıkıcı bir durum.

Chrome’da benzer sorunu yaşayan bir başka kullanıcı ise, “Aynı sorunu yaşıyorum. Tarayıcım tüm çerezlerimi siliyor yeniden başlattıktan sonra Google ile senkronizasyonu durduruyor. Sorun Windows 10 2004 güncellemesinden sonra başladı” dedi.

Chrome’daki bu sorundan Microsoft’un mu yoksa Google’ın mı sorumlu olduğu henüz belli değil. Ancak hatayla karşılaşan bütün kullanıcılar Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini kullandıklarını bildiriyorlar. Bu nedenle hatanın bir uyumluluk sorunu olduğu düşünülüyor.