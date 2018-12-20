Windows 10'un Insider kullanıcıları için yayınladığı en yeni Windows sürümü, şu ana dek gelenler içinde en kapsamlılarından biri.

Microsoft, 2018'in son günlerine girerken Windows 10 güncellemeleri konusunda iyiden iyiye gaza basmış durumda. Geçtiğimiz günlerde geri çekilen Windows 10 Ekim güncellemesini bütün kullanıcılara açan Microsoft, şimdi de 18305 güncellemesini Insider kullanıcıları için duyurdu.

Dün sizlerle haberini paylaştığımız Sandbox uygulamasının yanı sıra, sadeleştirilmiş Başlat menüsü, yeni bir Office uygulaması, Ayarlar ve Dosya Yöneticisi'nde çeşitli düzeltmeler gibi sürüsüne bereket özellik içeriyor. İşte gelecek olan yenilikler:

Parolasız, Telefonla Giriş Yapma

Daha önce parola konusunda birçok yenilikle karşımıza çıkan Microsoft, şimdi de 2 aşamalı giriş sistemine geçiş yapıyor. Dilerseniz Microsoft hesabınıza ekli telefon numarasına aldığınız SMS'teki kodla sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Bu özelliği kullanmak için Windows 10'da yeni bir hesap açmanız gerekiyor.

Windows Sandbox

Dün sizlerle detaylarını paylaştığımız Sandbox sayesinde, ekstra bir uygulama kurmanıza gerek kalmadan Windows 10 üzerinde diğer işletim sistemlerini kurararak test edebileceksiniz.

Sadeleştirilmiş Başlat Menüsü

Başlat menüsü konusunda bir türlü yerinde duramayan Microsoft, daha sade ve kullanımı kolay bir menüye geçiş yapıyor. Ancak klasik başlat menüsü bekleyenler için henüz güzel bir haber yok.

Kaomoji

Microsoft'un karakter eşleme uygulamasına benzer bir emoji uygulaması geliyor. Açıkçası henüz ne işe yaradığına dair hiçbir bilgi olmasa da muhtemelen Skype gibi Windows uygulamalarında kullanılabilecek.