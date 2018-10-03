Microsoft, Windows 10'dan sonra yeni bir büyük Windows sürümü çıkarmayacağını açıklamış ve güncellemelerle devam edeceğini söylemişti. Şimdi ise Windows 10 Ekim Güncellemesi versiyon 1809, Windows 10 kullanıcıları için indirilebilir durumda.

Microsoft yeni versiyonlarını tanıtmak için artık gelenekselleştirdiği üzere, güncellemenin dağıtımını kademeli bir şekilde gerçekleştirecek. Sorunları ve uyumsuzlukları daha iyi tespit etmek için makine öğrenmesini kullanacak ve yeni sürümleri kullanıcılara daha çabuk ulaştıracak bu sistemi bir süredir uygulayan Microsoft, bu güncellemede de aynı yöntemi devam ettirecek.

Windows Update üzerinden otomatik olarak yüklenecek olan güncellemeyi eğer beklemek istemiyorsanız, "güncellemelerini denetle" tuşuna basarak yüklemeye zorlayabilirsiniz, tabii ki sisteminizin uyumlu olması gerekiyor.

Microsoft, her geçen gün otomatik güncellemeleri daha az can sıkıcı hale getirmeye çalışıyor; örneğin kısa süreli bilgisayarı kullanmadığınız durumlarda yüklemeyi başlatmamak ya da dizüstü bilgisayarlar kullanıcılarına cihazlarını gece şarja takılı bırakmalarını söyleyerek rahatsız etmeden yüklemeyi gerçekleştirmek gibi.

Güncelleme de çok uzun sürmeyecektir. Çünkü Microsoft, Nisan güncellemesine oranla yükleme süresini yüzde 31 oranında kısalttığını iddia ediyor. Bu da biz kullanıcılar için olumlu bir haber.