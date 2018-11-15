Geçtiğimiz aylarda karanlık tema isteyen kullanıcıları mutlu eden Microsoft, şimdi de 'aydınlık taraf' için bir şeyler yapıyor.

Windows 10'un Insider sürümleri, 2018'in sonlarına doğru ciddi yenilikler içermeye başladı. Ekim ayında yayınlanan güncellemenin çıkardığı sorunlar giderilmeye başlanırken, görselliğe önem veren kullanıcılar için 'Light Tema' arayüzü de eklendi.

Görselden de fark edeceğiniz üzere yeni tema başlat menüsünden pencerelere, neredeyse her şeyi daha aydınlık hale getiriyor. Özellikle bildirim panelindeki simgelerin çok şık durduğunu söylemeliyiz.

Ancak şimdiden bu tema için nefesinizi tutmayın deriz: Nitekim Microsoft, bu özelliğin yaz aylarında gelecek olan 19H1 güncellemesiyle bizlerle olacağını belirtti. Buna neden olarak da işletim sistemindeki her detayı daha aydınlık hale getirmenin ciddi bir efor istediği ve geri dönüşlerin alınması sürecinin uzun olacağı gösteriliyor.