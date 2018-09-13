Birkaç gündür oldukça yoğunlaşan Windows 10 güncellemelerinde Redstone 5'in nihai sürümüne yaklaştıkça, detay seviyesinde yenilikler görmeye başladık.

Windows 10, Insider programına dahil olan kullanıcılar için neredeyse gün aşırı güncelleniyor. Her gün çeşitli bug ve hata düzeltmelerine kavuşan Windows 10, aynı zamanda görsel yeniliklerle de karşımıza çıkıyor. 'Fluent' arayüzünü giriş ekranına da entegre eden Windows 10'un değişimi tamamlanmak üzere.

Microsoft'un 'pleksi' görünümü adını verdiği bu 'plastikleştirme' tekniği ile Windows 10'unuza giriş yaparken, şifre kutusuna daha iyi odaklanmanız sağlanıyor. Windows Insider programına dahil olan kullanıcılar, bugün gelen güncelleme ile 6 Eylül'de yayınlanmış olan 18234 güncellemesinden 18237 güncellemesine geçiş yapacaklar.

Gelen bu görsel yeniliğin yanı sıra yaklaşık 30'a yakın hatanın giderildiği Windows 10 güncellemesini edinmeniz için daha önceden beta sürümlerini edinmeniz gerekiyordu. Gelecek olan yenilikleri merak ediyorsanız, nihai sürümün yayınlanmasını beklemek durumundasınız.