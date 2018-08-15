Qualcomm'un Windows 10 cihazlara özel olarak geliştirdiği Snapdragon 850 yonga seti, geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Snapdragon 850'nin ilk performans testleri ise pek iç açıcı görünmüyor.

Qualcomm'un bu yılın başında tanıttığı yeni yonga seti Snapdragon 850'nin performansı ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Sızdırılan benchmark skorlarına göre Snapdragon 850, önceki modellere göre çok ciddi bir performans artışı sunmuyor.

Windows 10 üzerinde ARM tabanlı işlemcilerin kullanılmaya başlanması süreci, geçen sene Snapdragon 835 ile başlamıştı. HP Envy x2 gibi Windows 10 cihazlarda kullanılan Snapdragon 835, bir 'bilgisayar' için yeterli performansı veremediği yönünde şikayetler almıştı. Sadece Windows 10 bilgisayarlar için geliştirilen Snapdragon 850 ise Snapdragon 835'ten çok da farklı bir deneyim sunmuyor.

Snapdragon 850 yonga setiyle %30 performans artışı ve %20 daha iyi pil ömrü vadeden Qualcomm, Windows 10 platformunda ARM tabanlı işlemci kullanımını yaygınlaştırmak istiyor. Ortaya çıkan son benchmark testleri ise Qualcomm'un bu vaadini yerine tam anlamıyla getiremediğini gösteriyor.

Testlerde henüz piyasaya sürülmeyen, Snapdragon 850 yonga setine sahip bir Lenovo cihazı kullanılmış. Cihazın benchmark değerlerini kıyaslayacak olursak, tekli çekirdek skorunda geçtiğimiz yıl satışa çıkan Snapdragon 835'li Asus NovaGo'ya göre %25 performans artışı sunarak 2.263 puan alan cihaz; çoklu çekirdek skorunda ise biraz hayal kırıklığı yaşatıyor. Çoklu çekirdek testlerinden 6.947 puanla çıkan Snapdragon 850, yine aynı cihaza göre sadece %7.3'lük bir iyileştirmeyle geliyor.

Ortaya çıkan bu sonuçlar, Snapdragon yonga setlerinin gerçek bir bilgisayar deneyiminden hala oldukça uzak olduğunu gösteriyor. Görünen o ki, Qualcomm'un Windows pazarında hakimiyeti sağlamak için daha bir fırın ekmek yemesi gerekiyor.