Windows 10'da Arama Kutusu ve Cortana Ayrılıyor

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Windows'un yeni sürümünde Cortana ve Arama Kutusu ayrıldı.

Microsoft Windows'un Insider Programı (yeniliklerin tam sürüme çıkmadan önce denendiği program) için bugün yayınlanan yeni sürüm 18317 (19H1) ile Microsoft'un önceden Arama Kutusu ile bütünleşik şekilde işlev gören kişisel sesli asistanı Cortana, Arama Kutusu'ndan ayrılarak kendine özel yerine görev çubuğu üzerinde kavuştu.
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Microsoft, yaptığı "Arama ve Cortana’yı arama çubuğunda ayıracağız. Bu sayede iki özellik de kendilerini bağımsız şekilde geliştirmek için farklı imkanlara sahip olacak" açıklaması ile Cortana'yı resmen Arama Kutusu'ndan ayıracağını duyurdu. Microsoft yaptığı bu yenilik ile kullanıcılarının en iyi kullanım deneyimini yaşamasını hedefliyor.
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Windows 10'da görev çubuğunda bulunan mikrofona tıklandığında aktifleşen Cortana ve Arama Kutusu'na tıklandığında açılan arama penceresi günleri geride kaldı. Microsoft'un sesli kişisel asistanı Cortana'nın görev çubuğu üzerinde kendine ait yer edindiği sürümün Nisan 2019'da dünya genelindeki Windows kullanıcıları için yayınlanması bekleniyor.
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Kaynak : https://www.slashgear.com/windows-10-18317-19h1-cortana-search-bar-decoupled-16562541/
Etiketler: windows 10, cortana, arama kutusu
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