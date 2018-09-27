Windows 10, Ekim ayının başlarında büyük bir güncelleme alacak. Fakat güncellemeye şimdiden ulaşmak isterseniz bunun için basit bir yol bulunuyor.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, Ekim ayının başlarında en güncel işletim sistemi olan Windows 10 için Windows 10 sürüm 1809’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fakat bazıları, güncellemeye şimdiden ulaşmak isteyebilir. O halde aşağıdaki adımları izleyerek güncelleme herkese sunulmadan önce indirebilirsiniz.

Öncelikte Microsoft Media Creation Tool (sürüm 1803) indirin . (Yüklemeyi başlatmayın.)

. (Yüklemeyi başlatmayın.) Ardından Windows 10 Media Creation Tool Helper indirin .

. Media Creation Tool ve Windows 10 Media Creation Tool Helper’dan çıkarılan içeriğin aynı klasörde olduğundan emin olun.

Media Creation Tool’u yükseltilmiş komut istemi aracılığı ile sonuna /selfhost ekleyerek çalıştırın. (MediaCreationTool1803.exe /Selfhost)

PC’nizi yükseltmek ya da Windows 10 için bir yükleyici medyası oluşturmak için karşınıza iki seçenek çıkacak. Eğer ki güncellemeyi mevcut bilgisayara yüklemek istiyorsanız ilk seçeneği seçebilirsiniz. Ancak güncellemeyi farklı bir bilgisayara yükleyecekseniz ikincisini seçmelisiniz.

Hepsi bu kadar. Artık tek yapmanız gereken Microsoft’un Ekim ayı güncellemesini PC’nize ya da dizüstü bilgisayarınıza yüklemesini beklemek. Ekim ayı güncellemesi ile birlikte Dosya Gezgini için karanlık moddan Android telefonunuz üzerinden PC’den mesajlaşma gibi pek çok özelliğe kavuşmuş olacaksınız.