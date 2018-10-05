Windows 10 Ekim Güncellemesi, İki Büyük Soruna Neden Oldu

Bazı Windows 10 kullanıcılarının raporlarına göre Windows 10 Ekim güncellemesini yükleyen bilgisayarlarda dosyalar kendi kendine siliniyor ve işlemci kullanımı yükselirken şarj ömrü kısalıyor.

Microsoft, pek çok yeni özelliği beraberinde getiren Windows 10 Ekim güncellemelerine erkenden erişmek isteyen kullanıcılar için güncellemeyi bu hafta başında indirmelere açtı. İsteyen kullanıcılar manuel olarak Windows 10 ayarlar menüsünden güncellemeyi indirirken isteyen kullanıcılar da 9 Ekim’deki genel yayınlanmayı bekleyebilirler.

Eğer ki güncellemeyi 9 Ekim’den önce yüklemeyi düşünüyorsanız iki kez düşünmenizi tavsiye ederiz. Zira bazı Windows 10 kullanıcıları tarafından rapor edilen bilgiye göre güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar Belgeler, Resimler gibi klasörlerin bulunduğu kullanıcı dizinindeki dosyalarını kaybettiler.

Kullanıcıların açıklamalarına göre kaybolan dosyalar, Windows’u bir önceki sürüme geri yüklediğinizde geri gelmiyor. Yani eğer güncellemeyi gerçekleştirirseniz ve dosyalarını kaybolursa, söz konusu dosyaları kalıcı olarak kaybetmiş oluyorsunuz. Bazı kullanıcılar, Windows 10 Ekim güncellemesi sonrasında 200GB’lık dosyalarını kaybettiklerini belirttiler.

Hepsi bu kadar da değil. Bazı Windows 10 kullanıcıları, güncellemenin ardından işlemciye binen yükün arttığını, bu nedenle de dizüstü bilgisayarların şarj ömürlerinin fark edilir şekilde düştüğünü dile getirdiler. Windows 10 Ekim güncellemesi ile birlikte bilgisayaların iş yükü, herhangi bir yazılım çalışmadığı halde artıyor ve dolayısı ile enerji kullanımı da yükseliyor.

Microsoft, her iki sorunu da doğruladı ve üzerinde çalıştıklarını belirtti. Dosya silinme sorununun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor ancak işlemci sorunlarının Intel Display Audio sürücüleri ile yeni Windows sürümünün uyumluluk sorunundan kaynaklandığı düşünülüyor. Microsoft, sorun giderilene kadar kullanıcıların güncelleme yapmamasını söyledi.