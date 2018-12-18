Microsoft'un gelmiş geçmiş en sancılı güncellemelerinden biri olan Windows 10 Ekim Güncellemesi, bütün sorunları giderilerek yayınlandı.

Windows 10'un Insider kullanıcıları için geçtiğimiz ekim ayında yayınlanan güncellemesi, kullanıcıların kişisel dosyalarını silerek büyük bir infiale sebep olmuştu. Kısa süre içerisinde apar topar kaldırılan güncelleme, bir süre sonra Insider kullanıcıları için yeniden yayınlanmıştı.

Uzun süredir bu güncelleme üzerinde çalışan Microsoft, en sonunda bütün hazırlıklarını tamamlayarak ekim güncellemesini tüm Windows 10 kullanıcılarına sundu. Daha önce uyumsuz olduğu düşünülen donanımlar için bekletildiği açıklanan Windows 10, 700 milyondan fazla cihaz için kullanılabilir durumda.

Eğer güncellemeleri otomatik olarak almayı seçtiyseniz, güncelleme şimdiden inmeye başlamış olmalı. Eğer güncellemeyi henüz almadıysanız, Güncelleme & Güvenlik sekmesine giderek elle kontrol edebilirsiniz. Daha önce ekim güncellemesinin bütün özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. O haberimize de hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.