Ekim 2018 güncellemesinden kalan iki hata sonucu işletim sistemi kullanıcıları çileden çıkmış durumda.

Hatalarla dolu bir ayın ardından Microsoft, Kasım ayında Ekim 2018 güncellemesini tekrar yayınladı ancak sorunlar güncellemeyi yükleyen insanların başına bela olmaya devam ediyor.

İlk sorunla birlikte kullanıcılar Windows 10’un yerleşik yönetici hesabını etkinleştirdiklerinde, Windows 10, Ekim 2018 güncellemesinden sonra otomatik olarak etkisizleştiriliyor. Özellik genellikle güvenlik nedenlerinden dolayı kapalı ancak bir bilgisayarda sorun giderme için yararlı bir özellik olabiliyor.

İkinci sorun ise daha az ciddi olsa da FLAC uzantılı medya dosyalarını etkiliyor. Bu sıkıştırılmamış ses dosyaları, genellikle kaliteli bir dinleme deneyimi sağlar ancak Windows’un son sürümünde şarkı isimleri gibi parçaya entegre olan bilgiler dosya yöneticisinden kesilmiş durumda. Yerleşik Groove müzik oynatıcısı ve Windows Media Player bile bu dosyaları çalarken sorunlar yaşıyor, ilk dakikaları atıyor. Şu an için bir yama gelecek gibi görünmese de Windows, bir sürümün beta testlerini yaptığını belirtti.

Bu hatalar Windows’un Ekim güncellemesini geri çekmesine neden olan dosya silme hatası kadar ciddi hatalar olmasa da kullanıcıları sinir edebiliyorlar. Eğer siz de benzer sorunlar yaşıyorsanız, Microsoft’a durumu raporlamak şu an için yapabileceğiniz en faydalı şey olacaktır.