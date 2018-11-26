Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Ekim güncellemesinin ardından Windows Media Player tam olarak görevini yerine getiremiyor. Şirket, hata düzelene kadar kullanıcıları Filmler ve TV uygulamasını kullanmaya davet etti.

Yazılım güncellemeleri genellikle mevcut yazılım sürümündeki hataları gidermek ve yeni sürüm ile birlikte yani özellikler sunmak için yayınlanır. Microsoft’un Windows 10 Ekim güncellemesi de tam olarak bu amaçla yayınlanmıştı. Ancak güncelleme, ortaya çıkardığı hatalar nedeni ile Microsoft’un başına bela olmaktan başka bir işe yaramadı.

Güncelleme ilk yayınlandığında kullanıcılar dosyalarını kaybettiklerini raporladılar. Microsoft, bu ölümcül hatanın daha ağır bir fatura çıkarmaması için güncellemeyi acil bir şekilde durdurdu. Şirket, bir aylık bir çalışmanın ardından Kasım ayının ortalarında Windows 10 ‘Ekim’ güncellemesini yine yayınladı. Fakat farklı hatalar var olmaya devam ediyor.

Intel HD Graphics sürücülerine sahip olan cihazlar, Windows 10 Ekim güncellemesinin ardından ‘ses’ sorunları ile baş etmeye çalışıyor. Ayrıca dünyanın en popüler işletim sisteminin iCloud senkronizasyonu da bozulmuş durumda. Microsoft, son yaptığı açıklama ile Windows Media Player’ın da bozuk olduğunu duyurdu.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre güncellemeyi gerçekleştiren kullanıcılar, seekbar’ı kullanamıyorlar. Hatanın kaç kullanıcıyı etkilediğini söylemek zor ancak Microsoft’un hata üzerinde çalıştığını ve sorun düzeltilene kadar kullanıcıları Filmler ve TV uygulamasını kullanmayı önerdiğini söyleyebiliriz.

Windows 10 her ay 700 milyon aktif bilgisayar tarafından kullanılıyor ve 35 milyon uygulama, 175 milyon farklı uygulama sürümü çalıştırıyor. Bu da Windows 10’un 16 milyon benzersiz kombinasyonla baş etmesi gerektiği anlamına geliyor. Yine de Windows, son birkaç yılda ortaya çıkan ‘saçma’ sorunlar nedeni ile ciddi prestij kaybı yaşamış durumda.