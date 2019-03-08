Windows'un yeni paket güncellemesi, oyun performansını kötü etkileyebiliyor. Bunun için bir düzeltme yolda ancak hemen oyun performansını en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, problem çıkaran paketi kaldırmak isteyebilirsiniz.

Yeni bir Windows 10 paketi, çeşitli sorunları çözerek performansı artırıyor. Ancak bununla birlikte gelen bir sorun, GPU'nuzun ve mouse performansınızın normalden daha yavaş olabileceği anlamına geliyor.

1 Mart'ta yayınlanan KB4482887 adlı paket, Microsoft'un daha önce ortaya koyduğu Spectre etkenlerinin performansını düşürmeye yardımcı bir teknik olan "Retpoline"ı etkinleştiriyor. WindowsLatest tarafından aktarıldığına göre ise bu paket, belirli oyunlarda grafik ve fare performansını düşürüyor.

PC'nizin bundan etkilenip etkilenmeyeceği birkaç koşula bağlı. "Retpoline" performans iyileştirmeleri, özellikle Broadwell veya daha eski Core işlemcilerden yalnızca bir alt kümeyi etkiliyor. Intel’in Core yongalarının Skylake veya daha yeni bir sürümüne sahipseniz, bu yongalar Retpoline’den etkilenmeyecektir. Microsoft, Retpoline’ın sağladığı performans iyileştirmelerinin oldukça önemli olduğunu söylüyor: Office uygulamasının açılış sürelerinde yüzde 25'lik bir hız farkı ve hem depolama hem de ağ ölçütünde 1.5-2X'e kadar iyileştirilmiş verim sunuyor.

Oyun performansı yavaşlayabilir

Öte yandan KB4482887, GPU'nuzu ve fare performansınızı da düşürebilir. Microsoft, ne kadar ve hangi oyunların etkileneceğini söylemedi. Örnek olarak sadece bir oyuna ad veriyor: Performansla ilgili olmayan içerik sorunlarından muzdarip olan Destiny 2.

Microsoft, gelecekteki bir güncellemede sorunu çözeceğini söyledi. Bu arada şirket, etkilenen bilgisayarlara sahip olanların güncellemeyi kaldırması gerektiğini belirtiyor.

Yüklediğiniz paketi nasıl kaldırırsınız?

"Windows Ayarları" menüsüne gidin ve "Güncelleme ve Güvenlik" menüsünü açın. Ardından ana menüde "Güncelleme Geçmişini Görüntüle"yi tıklayın. Bir sonraki ekranın üstünde "Güncellemeleri Kaldır" seçeneğini görmelisiniz. Böylece, "Programlar ve Özellikler" > "Yüklü Güncellemeler" açılır. Kaldırmak istediğiniz güncellemeyi sağ tıklayın ve o seçeneği seçin.

Not: Bundan etkilenip etkilenmeyeceğiniz, sisteminiz tarafından belirlenir. Bilgisayarınızda henüz bu güncelleme bulunmuyor olabilir ancak Microsoft gelecek haftalarda veya aylarda bunu yayınlayabilir. PC'niz oyun oynarken aniden yavaşlıyorsa, bu yeni paketin sisteminize indirilip indirilmediğini kontrol edebilirsiniz.