Microsoft’un Windows 10 kullanıcıları için geçtiğimiz salı günü yayınladığı yeni bir güncelleme, bazı kullanıcılarda sorunlara sebep oldu. Güncellemeyi yükleyen birçok kullanıcı, kişisel verilerinin ortadan kaybolduğu şikâyetinde bulunmaya başladı.

Microsoft’un çıkardığı son işletim sistemi olan Windows 10 ile ilgili sorunlar bir türlü bitmek bilmiyor. Windows 10 kullanıcıları, şimdi de bu ay içerisinde gönderilen güncellemenin de sorunlara sebep olduğunu bildirmeye başladı.

Kullanıcılardan gelen raporlara göre KB4532693 güncellemesinin içerisinde yer alan bir hata, bazı Windows 10 sistemlerde kullanıcı profillerine ve kişisel verilere sızıyor. Yeni güncellemeyle birlikte gelen sorunla ilgili olarak Microsoft forumlarında, Twitter’da, Reddit’te ve farklı birçok sitede kullanıcı şikâyetleri bulunuyor.

Kullanıcı profillerine erişilemiyor

Güncellemeyi kuran kullanıcılar, yeni güncellemeden sonra orijinal Windows 10 profillerini görüntüleyemediklerini ve profillerine erişemediklerini bildirmeye başladılar. Kullanıcılar, yeni güncellemeden sonra bilgisayarlarında kurulu olan programların, duvar kağıtlarının, masaüstü dosyalarının, indirilen dosyaların ve diğer birçok dosyanın kaybolduğunu bildirdi.

Siz de bu hatayla karşılaşan kullanıcılardan bir tanesiyseniz endişelenmenize gerek yok çünkü verileriniz tamamen kaybolmadı, sadece gizlendi. Bleeping Computer’da yer alan habere göre hatanın sebebi KB4532693 güncellemesinin kurulum yöntemi. Bu hatanın meydana gelmesindeki sebep, Windows Update servisinin güncellemeyi kurabilmek için geçici bir profil oluşturması ve kurulum tamamlandıktan sonra bu profili silememesi.

Güncelleme kurulumu tamamlandıktan sonra geçici profil, oturum açılmış bir şekilde kalmaya devam ediyor. Kullanıcıların orijinal profil dosyaları ise “.000” ya da “.bak” uzantılı olarak sürücülerinde yer almaya devam ediyor. Hatanın çözümü ise biraz karmaşık sayılır ve hatalı işlemler, verilerin tamamen kaybolmasına sebep olabilir.

Ancak bu sorundan kurtulmanın basit bir yolu daha bulunuyor: kurulan güncellemeyi kaldırmak. Bu güncellemeyi kaldırmak için Windows Update > Güncelleştirme geçmişini görüntüle > Güncelleştirmeleri kaldır yolunu takip ederek KB4532693 güncellemesini kaldırabilirsiniz. Son olarak bu güncellemenin tüm kullanıcılarda aynı soruna sebep olmadığını, herhangi bir sorun yaşamadıysanız bu güncellemeyi kaldırmamanız gerektiği uyarsında da bulunalım.