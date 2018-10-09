Dosyaları Silinen Kullanıcıya Microsoft'tan Efsane (!) Çözüm

Geçtiğimiz hafta yayınlanan ve birçok Insider kullanıcısının kişisel dosyalarını silen güncelleme ile infial yaratan Microsoft'tan enteresan bir çözüm geldi.

Ekim 2018 güncellemesi ile kullanıcıların müzik, fotoğraf ve indirilmiş dosyaları gibi kişisel verilerini silen Microsoft, kullanıcıların mağduriyetini nasıl gidereceğini bilmiyor gibi görünüyor. Son olarak bir Reddit kullanıcısı yardım talebinde bulunduğu Microsoft'tan ilginç bir yanıt aldı.

Bildiğiniz üzere birçok büyük teknoloji şirketinde olduğu gibi Microsoft'ta da ilk etapta kullanıcıları ilk seviye müşteri temsilcileri karşılar. Kendilerinin çözemediği veya üst düzey temsilcilere danışılması gereken durumlarda onunla görüşmeye devam edersiniz. Reddit kullanıcısının ilk görüştüğü Microsoft yetkilisi de Level 1 temsilci ve kendisine ilk söylediği şu olmuş: "Sisteminizi geri yüklemeyi denediniz mi?"

Elbette 10 yaşında bir çocuğun dahi ilk aklına gelen bu oluyor. Reddit kullanıcısı, sistem geri yüklemeyi elle devre dışı bıraktığını söyleyince iş Level 1 temsilciden çıkmış ve Level 2 temsilciyle görüşmeye başlamış. Elbette bu temsilci uzaktan bağlantı kurup, NTFS dosya geçmişine göz atmak ve kurtarmaya çalışmak gibi daha profesyonel yöntemler denemiş. Yine de sonunda dosyalar kurtarılamamış.

Windows 10'un 1809 sürümü şu an için kızağa çekilmiş durumda ve sorun çözülmeden de tekrardan yayınlanmayacak. Siz de benzeri bir durumla karşılaştıysanız aşağıdaki yazımıza bir göz atabilirsiniz.