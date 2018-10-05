Windows 10'da Silinen Dosyalarınızı Nasıl Geri Getirirsiniz?

CCleaner isimli programın da yapımcısı olan Piniform, son dönemde yaşanan sorunla alakalı size büyük bir çözüm sunabilir.

Windows 10'u 1809 sürümüne yükselten kullanıcıların bir kısmı; belgelerinin, resimlerinin ve benzer silindiğinden şikayetçi olmuştu. Windows 10 kullanıcılarını çıldırtan güncelleme ile ilgili haberimize hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Eğer siz de Windows 10 güncellemesi sonrası verilerinizi kaybettiyseniz, Recuva'ya bir şans verin deriz. Alanında dünyanın en iyi veri kurtarma yazılımlarından olan ve tamamen ücretsiz hizmet sunan programı öncelikle buraya tıklayarak indirip kurun.

Daha sonrasında programı çalıştırınca sizleri yukardaki gibi bir sihirbaz karşılayacak. Burada dilerseniz verilerinizi kaybettiğiniz klasörü özel olarak seçebilir, dilerseniz de uzunca bir süre beklemeyi tercih ederek en üstteki seçenekle devam edebilirsiniz.

Tarama sonlandığında program size kurtarması en olası dosyaları yeşil, bir ihtimal kurtarabileceklerini sarı ve çok yüksek ihtimalle kurtarılamayacak olanları ise kırmızı olarak işaretleyecektir. Daha sonrasında herhangi bir klasör seçerek dosyaları o klasöre çıkartmayı deneyebilirsiniz.

Son olarak bir tavsiye; bu tür durumlar yaşadığınızda ilk yapmanız gerekenin HDD'ye veri yazacak bir işlemde bulunmamanız olacaktır. Nitekim HDD'den bir verinin silinmesi, yalnızca o verinin üstüne bir şey yazılmasıyla olur.