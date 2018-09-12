Birçoğumuz için mükemmel bir işletim sistemi olan Windows 10, Microsoft Edge web tarayıcısını kullanıcılarına tanıtma konusunda oldukça kararlı görünüyor.

Windows 10 işletim sistemi, uzun bir süredir kullanıcılarına Microsoft Edge’i tanıtmaya çalışıyor. Tanıtımının yanı sıra bu web tarayıcısını kullandırmak için de her türlü çabayı gösteren Microsoft, ürünü iOS ve Android cihazlar için de kullanılabilir kılmıştı.

Diğer yandan Windows ne kadar çabalarsa çabalasın kullanıcılar Edge’i kullanmamakta bir o kadar ısrarlı görünüyordu. Öyle ki birçok Windows kullanıcısının Microsoft Edge’i sadece Chrome’u indirmek için kullanması da bunun en büyük örneğidir. Pil tasarrufu sağladığı belirtilen tarayıcı, şimdilerde Chrome ve Firefox indirirken de karşınıza çıkıyor.

Windows 10 için daha güvenilir ve daha hızlı olduğu belirtilen web tarayıcısı, sürekli gösterdiği pop-up mesajları sebebiyle de ek bir tepki ile karşılaşabilir. Şu an için Microsoft Edge tarayıcısına çok fazla yönelme göstermeyen kullanıcıların ileride ne yapacakları ise merak konusu.