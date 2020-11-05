Windows 10 Insider Önizleme Kurulumu 20251 Duyuruldu

Windows Blog’da yapılan duyuru ile yeni Windows 10 Insider önizleme kurulumu 20251’in duyurusu yapıldı. Yeni kurulumda pek çok sorun da düzeltilecek.

Yazılım geliştirmenin pek çok aşaması var ve bu aşamalar, özellikle de Windows gibi komplike ve popüler yazılımlar söz konusu olduğunda daha da karmaşık hale gelebiliyor. Firmalar da bu noktada yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için kullanıcılar ile testler gerçekleştiriyor.

Windows da Insider programı ile geliştiricilere ve meraklılara yeni özellikleri daha önceden görme ve test etme şansı veriyor. Firmanın resmi blog sayfasında yapılan duyuruyla yeni Windows 10 Insider önizleme kurulumu 20251 açıklandı.

Geliştiriciler için güncelleme

Windows yazılım geliştirme kiti (SDK) artık geliştirici kanalı ile daimi iletişim halinde olacak. Ne zaman geliştirici kanalına yeni bir işletim sistemi kurulumu gelse onunla ilgili olan SDK da güncellenecek. Ayrıca en yeni SDK’yı internetten indirmek de mümkün olacak.

Yeni güncelleme pek çok düzeltmeyi de içinde barındıracak. Bu düzeltmeler arasında bazı diyaloglarda arka planın beyaz yerine griye dönmesi, görev çubuğu ile güç düğmesinin birbirine girmesi gibi bazı temel sorunlar yer alıyor.

Ek olarak sistem iş parçacığı izni kontrol edilemedi hatası gibi hatalar, opengl32.dll çökmesi gibi daha ciddi sorunlar da ortadan kalkacak. Boş bildirimler gibi sorunlar da yeni kurulumla birlikte tarih olacak.

Yeni kurulum sorunsuz değil

Microsoft bir yandan da kurulumdaki hataları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bunlar arasında özellikle oyuncuların sinirini bozabilecek olan, oyunların harici ya da ikinci bir depolama alanına taşınması durumunda ikinci belleğe erişimin kesilmesi gibi sorunlar yer alıyor.

Ayrıca çeşitli oyunlarda yaşanan sorunlar ya da işletim sistemi sorunları da şu anda inceleniyor. Firma Insider kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin ışığında tespit edilen sorunlar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Böylece Microsoft bir sonraki Windows 10 kurulumunu daha sorunsuz olarak yayınlayabilecek. Güncellemenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.