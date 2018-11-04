Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10, sonunda efsane işletim sistemi Windows 7'yi geçecek gibi görünüyor.

Eylül ayında bir düşüş yaşasa da geçen ay itibariyle Windows 10, dünyanın en popüler işletim sistemi olan Windows 7’ye yetişiyor gibi görünüyor.

Kaliforniya temelli internet analiz şirketi Net Applications’a göre Windows 10, Ekim ayında bünyesine birçok kullanıcı ekleyerek kendi payını yüzde 38,3’e yükseltti.

Beklendiği üzere Windows 10’un Ekim’deki artışı Windows 7’ye daha da yaklaşmasına sebep oldu. Aynı zamanda Windows 7, yüzde 1,6’lık bir düşüş yaşadı. Şu an aralarındaki fark yalnızca yüzde 1,1.

Windows 10 ve Windows 7 daha önce bu kadar yaklaşmamışlardı. Windows 10, bu ay Windows 7’yi geçecek gibi görünüyor.

Tabii ki Windows 10’un Windows 7’yi geçmesi ne Windows 7’nin sonu ne de Windows 10’un kesin zaferi anlamına geliyor.

Ayrıca Steam verilerine göre Windows 10’un önde olduğunu belirtmekte de yarar var. 2018 yılının Ekim ayı istatistiklerine göre Windows 10 kullanıcılarının oranı yüzde 61,24’ken Windows 7 yüzde 29,61 oranında kullanılıyor.