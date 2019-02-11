Windows kullanıcıları, Microsoft'un bu yılın ilk yarısında yayınlayacağı yeni başlat menüsünden şikayetçiler. Son ve sık kullanılan uygulamaları ön plana çıkaracak olan başlat menüsü, ikonların statik bir şekilde yerleşmesini engelleyecek.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, şirketin en güncel işletim sistemi olan Windows 10’un başlat menüsünü 19H2 sürümü ile birlikte güncelliyor. Yeni başlat menüsünde canlı uygulama ikonlarına veda edilirken, yerine statik ikonlar geliyor. Yeni başlat menüsünü gören kullanıcılar şimdiden nefret etmeye başlamış durumda.

Microsoft, ilkbaharda yayınlanması beklenen Windows 10 19H2 güncellemesi ile birlikte başlat menüsünü çok daha sezgisel hale getirecek. Bulut teknolojisi sayesinde gün içinde hangi cihazı kullanırsanız kullanın Windows 10 başlat menüsü bu cihazda kullandığınız uygulamalar, dosyalar ile eşleştirilmiş olacak ve size buna göre öneriler sunacak.

Son ve sık kullanılan uygulama ve dosyaların ön plana çıkarıldığı bir başlat menüsü faydalı gibi görünse de büyük bir eksikliği bulunuyor; kontrol edilebilirlik. Yeni başlat menüsünde ikonların yeri sabit olmayacak. Dolayısı ile başlat menüsü üzerinde tam bir hakimiyete sahip olamayacaksınız. Çoğu kullanıcı, istediği gibi düzenleyemediği başlat menüsü fikrine karşı çıkıyor.