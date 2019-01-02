Windows 10’lardaki Google Chrome’a Karanlık Mod Geliyor

Uzun zamandır beklenen karanlık mod özelliği yakın zamanda Chrome ile buluşacak.

2018’in Aralık ayında Google’ın yeni karanlık modunu macOS işletim sistemlerine getireceğini öğrenmiştik. Görünüşe göre Windows 10 da karanlık modla tanışacak.

Chrome geliştiricisi Peter Kasting, Chrome’un karanlık mod eksikliğine 2018 yılının Mayıs ayında parmak basmıştı. Ayrıca bir hata raporunda “Windows 10, kullanıcılarına uygulamalarının aydınlık ya da karanlık modda kullanılması tercihini sağlıyorsa Chrome da buna uymak durumunda” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Kasting, Reddit’te karanlık modun geleceğini onayladı. Zaman hakkında kesin bir bilgi vermemiş olsa da karanlık modun Mojave güncellemesiyle eş zamanlı gelmesi bekleniyor. Mojave ise bu senenin başlarında çıkacak.

Başka bir hata raporuna göre Chrome’a karanlık modun uygulanamamasının başka bir sebebinin karanlık modla gizli modun neredeyse aynı görünmesi olduğu söylendi. Bu sorun çözüldüğü zaman Google’ın karanlık modu yayımlamaması için herhangi bir sebep kalmayacak.