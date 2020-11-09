Windows 10'lu Lumia 950XL'de Surface Hub OS Çalıştırıldı

Gustave Monce isimli bir yazılımcı, Lumia 950XL telefonunda Surface Hub OS çalıştırmayı başardı. Windows Update üzerinden indirdiği hizmetlerle telefonu hacklemeyi başaran yazılımcı, bunun gereksiz bir şey olduğunu ancak çok eğlendiğini ifade ediyor.

Yazılımcılar bir süredir, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un en başarısız ürünlerinden olan Lumia telefonlar üzerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bunun nedeni elbette bu telefonlara yüklü olan yazılıma uygun mobil uygulamalar geliştirmek değil. Amaç ise söz konusu telefonlar üzerinde farklı işletim sistemlerinin çalıştırılıp çalıştırılmayacağını görmek.

Gustave Monce isimli bir yazılımcı, Lumia 950XL modelinde Surface Hub OS'u çalıştırmayı başardı. Ancak Surface Hub OS'un ARM tabanlı sistemler için özel bir sürümü olmaması, söz konusu işlemi epey zorlu bir süreç haline getiriyor. Ancak sistemi hacklemeyi başaran Monce, Windows Update üzerinden indirdiği yazılımlarla Surface Hub OS'u Lumia 950XL üzerinde çalıştırmayı başardı.

Surface Hub OS'la çalışan Lumia 950XL'den ekran görüntüsü

Kendi internet sitesinde oluşturduğu bir gönderiyle projesini anlatan Monce, yaptığı işlemin gereksiz olduğunu kabul ediyor. Ancak süreç içerisinde çok eğlendiğini ifade eden Monce, bir sistemi hacklemek kadar güzel bir şey olmadığını vurguluyor. Üstelik Monce, dileyen her kullanıcının da Lumia 950XL'ye Surface Hub OS yükleyebileceğini söylüyor. Monce, bu işlemler için yapılması gereken tüm adımları, internet sitesinde açıklıyor.

Yıllar önce piyasaya sürülen Microsoft Lumia 950XL, Windows 10 Mobile işletim sisteminden güç alıyordu. Ancak bu işletim sistemi için geliştirilmiş uygulamaların yetersiz oluşu, kullanıcıları bu telefonlardan uzaklaştırdı. Zaten Microsoft da bir süre sonra bu konudaki başarısızlığını kabul etti. Şirket bir süredir, akıllı telefon ve benzeri ürünler için çalışmalarını sürdürüyor ancak bu ürünlerin, Windows 10 Mobile ile çalışmayacakları sugötürmez bir gerçek.