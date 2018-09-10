Windows 10 Redstone 5 İle Karşımıza Çıkan 15 Önemli Yenilik

Microsoft, en son yenilikleri herkesten önce edinmek isteyen kullanıcılar için uzun süredir beklenen Redstone 5 güncellemesini yayınladı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan Microsoft Windows 10'un 1809 sürümünün birçok hatayı giderdiğini aktarmıştık. Bugün ise Microsoft, yeni güncelleme ile kullanıcıların beğenisine sunulan yeniliklerin listesini yayınladı. Bu güne değin yapılan en büyük Windows 10 güncellemelerinden biri olan Redstone 5'te karşılaşacağımız yeniliklere bir göz atıyoruz.

Tekrardan hatırlatmamız gerekir ki bu sürüm herkese açık değil. Daha öncesinde Microsoft hesabı ile 'Windows Insider' programına katılan kullanıcılara özel 'erken erişimde' olan bir sürümdür.

Windows Arayüzü

Merakla beklenen 'zifiri karanlık' tema, artık ayarlar sekmesinden aktif hale getirilebiliyor. Canlı klasörlerin isimlerini değiştirebiliyoruz. Print Screen butonu için artık ekran görüntüsü alma arayüzü eklendi. Oyun Çubuğu özelliği yepyeni özelliklerle desteklendi ve geliştirildi. Emoji 11 özelliği aktif hale getirildi.

Windows Ayarları

Bluetooth cihazların şarj durumu artık görünür hale geldi. Ekran ayarlarına 'Windows HD Colors' özelliği eklendi. Windows Update'in güncelleme yapacağı zamanları yapay zeka ile öğrenmesi sağlandı. Ayarlar'a kullanıcıların sık sorduğu soruların eklenmesi sağlandı. Büyüteç ayarının 5 ile 10 birim arasında değişmesi sağlandı.

Çeşitli Düzeltme ve Yenilikler