Alexa artık Windows 10'a sahip tüm bilgisayarlarda kullanılabilecek.

Alexa bugün Windows 10 için Alexa uygulamasını çıkarıyor. Uygulama, Windows 10 kullanan belirli laptoplarda halihazırda olsa da artık Windows 10’a sahip tüm bilgisayarlarda kullanılabilecek. Bütün bilgisayarlara Alexa kurulabilse de yalnızca uyumlu cihazlar Alexa’nın sesli komut özelliğini kullanabilecekler. Bilgisayarınız uyumlu değilse klavyede belirleyeceğiniz bir kısayol tuşuyla ya da uygulamanın içine girerek Alexa’ya komut verebileceksiniz.

Windows 10’lardaki Alexa uygulaması, diğer Alexa uygulamaları gibi müziği ve akıllı ev aletlerini kontrol etmeye de mkan sağlıyor. Amazon, şu an için bilgisayarlara özel komutları eklememiş olsa da, konuyla ilgili yapılan açıklamada bu özelliklerin 2019’un başında geleceği belirtildi.

Amazon’un Alexa uygulaması, çoğu bilgisayar için yeni bir özellik olduğu için başlangıçta alışmak zor olsa da fazlasıyla işe yarayacak gibi görünüyor. Birden fazla işi yaparken aynı zamanda bir asistanın olması da işleri fazlasıyla kolaylaştıracaktır.