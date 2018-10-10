Windows 10 Şimdi de Uygulama Bildirimlerini Göstermiyor

Her teknoloji şirketi farklı sorunlarla mücadele etmek zorundadır. Bazı telefon üreticileri patlayan telefonlarla, bazı otomobil üreticileri fazla ‘yakan’ otomobillerle bazı, yazılım üreticileri de kendi kafasına göre komut işleyen yazılımlarla uğraşır. Tam bir fiyaskoya dönen Windows 10 Ekim güncellemesinde de Microsoft’un karşılaştığı şey de tam olarak bu.
Windows 10 Ekim güncellemesini gerçekleştiren bazı bilgisayarlarda verilerin silinmesi ve bağlam menüsünün kapatılamama sorununun ardından güncellemede bir sorun daha ortaya çıktı. Rapora göre güncellemeyi gerçekleştiren bazı bilgisayarlarda Eylem Merkezi’nde uygulama bildirimleri gösterilmiyor.
Bu kritik sorunun bir çözümü bulunuyor fakat asıl sorun şu ki Eylem Merkezi’nde bildirimlerin gözükmesi için arka plan uygulamalarının açılması gerekiyor. Şu ana kadarki herhangi bir Windows 10 sürümünde bildirimlerin gösterilmesi için arka plan uygulamalarını açmak gerekmiyordu. Be nedenle bunun bir hata mı yoksa yeni ‘özellik’ mi olduğu bilinmiyor.
- Eğer Windows 10 Ekim güncellemesini gerçekleştirdiyseniz ve uygulama bildirimleri Eylem Merkezi’nde gösterilmiyorsa aşağıdaki adımları uygulayarak bildirimlerin Eylem Merkezi’nde gösterilmesini sağlayabilirsiniz.
- Ayarlar>Gizlilik> Arka Plan Uygulamaları> Uygulamaların arka planda çalışmasına izin ver>Kapalı
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bildirimler Eylem Merkezi’nde gösterilmeyecektir.
- Yukarıdaki adımları tekrar uygulayın ve bu kez uygulamaların arka planda çalışmasına izin ver seçeneğini aktif edin.
- Windows’u yeniden başlattığınızda uygulama bildirimleri Eylem Merkezi’nde gösterilecektir.