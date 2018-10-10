Windows 10 Şimdi de Uygulama Bildirimlerini Göstermiyor

Yeni fark edilen bir hataya göre Windows 10 Ekim ayı güncellemesinin ardından arka plan uygulamaları kapatıldığında Eylem Merkezi'nde uygulama bildirimleri gösterilmiyor.

Her teknoloji şirketi farklı sorunlarla mücadele etmek zorundadır. Bazı telefon üreticileri patlayan telefonlarla, bazı otomobil üreticileri fazla ‘yakan’ otomobillerle bazı, yazılım üreticileri de kendi kafasına göre komut işleyen yazılımlarla uğraşır. Tam bir fiyaskoya dönen Windows 10 Ekim güncellemesinde de Microsoft’un karşılaştığı şey de tam olarak bu.

Windows 10 Ekim güncellemesini gerçekleştiren bazı bilgisayarlarda verilerin silinmesi ve bağlam menüsünün kapatılamama sorununun ardından güncellemede bir sorun daha ortaya çıktı. Rapora göre güncellemeyi gerçekleştiren bazı bilgisayarlarda Eylem Merkezi’nde uygulama bildirimleri gösterilmiyor.

Bu kritik sorunun bir çözümü bulunuyor fakat asıl sorun şu ki Eylem Merkezi’nde bildirimlerin gözükmesi için arka plan uygulamalarının açılması gerekiyor. Şu ana kadarki herhangi bir Windows 10 sürümünde bildirimlerin gösterilmesi için arka plan uygulamalarını açmak gerekmiyordu. Be nedenle bunun bir hata mı yoksa yeni ‘özellik’ mi olduğu bilinmiyor.