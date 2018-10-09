Daha önce Android, iOS ve MS Power versiyonları için uygulamaya konan özellik, Windows Insider kullanıcıları için de beğeniye sunuldu.

Microsoft'un Skype ile ilgili politikaları günden güne değişiyor. Bir süre önce olabildiği kadar sade, ek özelliklerden ve şatafattan arınmış bir uygulama planladıklarını belirten Microsoft, şimdi de masaüstü uygulamasına 'arkadaşınıza para gönderme' özelliği ekledi.

Bu özelliği kullanabilmeniz için bir adet Microsoft hesabınızın bir de PayPal hesabınız olması gerekiyor. Daha sonrasında profilinizdeki 'Para' butonuna tıklayarak ister para gönderebiliyor isterseniz de arkadaşlarınızdan para isteyebiliyorsunuz.

Ülkemizde PayPal'ın faaliyetlerini durdurduğunu düşünürsek bu özelliği kullanabilmeniz için VPN üzerinden bir başka ülkeden alınmış bir PayPal hesabına ihtiyacınız olacaktır. Yalnız küçük bir havale veya EFT işlemini Skype üzerinden niye gerçekleştirmek isteyesiniz, bu da ayrı konu.

Skype'ın bu son özelliğine sahip olmanız için Windows Insider programına kayıtlı olmanız ve Skype'ın 14.32.42.0 versiyonunu edinmeniz gerekiyor. Uygulamanın yakın zamanda tüm Windows 10 kullanıcıları için sunulacağını ekleyelim.