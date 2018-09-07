Windows 10'un Yeni Özelliği İle SMS'ler Görüntülenebilecek

Apple'ın iMessage özelliği gibi Microsoft'ta Windows 10 Insider'a SMS özelliği getiriyor. Ortak bir mesaj kutusu oluşturacak bu özelliğin gelecek ay gelmesi bekleniyor.

Yakın zamanda gelecek yeni bir özellikle cep telefonunuzun mesajlar kısmı, Windows 10 cihazlarından da kontrol edilebilecek. Bu yeni özellikle telefonunuzu cebinizden çıkartmadan, entegre çalışan Windows 10’dan gelen mesajları okuyabilecek; yeni mesaj gönderebileceksiniz.

Android ve Microsoft’un bu yeni iş birliği entegre bir mesaj kutusu sağlayacak. Microsoft’un Cuma günü yaptığı açıklamaya göre Windows 10 Insiders’a SMS özelliği eklendi. Bu da Windows’un 10 Ekim’de yapacağı güncellemesi ile birkaç haftaya elimizde olacağı anlamına geliyor.

Microsoft, SMS’leri bilgisayar ile birlikte çalıştıran ilk şirket değil. Daha önce bu fikri “iMessages” altında toplayan Apple, iPhone’lardan Mac cihazlarına ortak bir tür mesaj kutusu geliştirmişti. Apple’ın yanı sıra Google’ın Messages for Web uygulaması da buna benzer bir özellik sunuyor.