Geçtiğimiz hafta Windows 10’a gelen KB4556799 güncellemesi, çeşitli platformlardaki kullanıcılara göre bazı sorunlar ortaya çıkardı. Kullanıcılar, ses sorunlarıyla ve veri kaybıyla karşılaştı.

Windows 10 işletim sisteminin kullanıcı deneyimini ve güvenliğini artırmak için sürekli çalışmalarına devam eden Microsoft, geçtiğimiz hafta yeni bir güncelleme yayınlamıştı. KB4556799 ismiyle yayınlanan yeni güvenlik güncellemesi, Windows 10 işletim sistemine birkaç yenilik ve geliştirme eklemişti.

Ancak Windows 10’a gelen neredeyse her güncellemede olduğu gibi bu güncellemeden sonra da kullanıcılar birtakım sorunlarla karşılaşmaya başladı. Birçok platformda paylaşım yapan kullanıcılara göre son güncelleme, Windows 10’da ses sorunları ve veri kaybına yol açıyordu.

Ses sorunlarına neden oldu:

Reddit, Microsoft ve Feedback Hub’da yapılan birçok paylaşımda kullanıcılar, o güncellemeden sonra çeşitli ses sorunları yaşamaya başladı. Bu sorunlar, ses sürücüsü konfigürasyonundan otomatik sürücü kaldırılmasına kadar geniş bir yelpazeye sahipti.

Ancak güncellemenin getirdiği ses sorunları birkaç basit çözümle kaldırılabiliyordu. Kullanıcılar, ses sorunlarından kurtulmak için ses geliştiricilerini devre dışı bırakıp Realtek sürücüsünü yeniden yüklediklerinde sorunların ortadan kalktığını söyledi. Ancak güncellemenin getirdiği tek sorun ses sorunları değildi.

Veri kaybı görüldü:

Microsoft’un forumundaki bazı kullanıcılara göre yeni güncelleme, veri kaybına yol açıyordu. Ancak bu sorunu yaşayan kullanıcıların şu anda herhangi bir endişeye kapılmalarına gerek yok. Zira sorunun kaynağı oldukça belli. Microsoft, güncellemeler sırasında bilgisayara geçici bir profil eklediğinde bu kullanıcı bazen bilgisayarın asıl profilinin üzerine veri yazabiliyor.

Son güncellemeyle birlikte bazı kullanıcıların gördüğü veri kaybı sorunu kalıcı bir sorun değil, geçici bir sorun. Bazı kullanıcılar, bilgisayarlarını 6 ya da 8 kez tekrar başlattıklarında ve güncelleme varsayılan profili geri getirerek diğer verileri kurtardığında sorunun ortadan kalktığını belirtti.

Ayrıca son güncelleme dahil herhangi bir güncellemede bir sorunla karşılaştığınızda Windows, yüklediğiniz güncellemeyi kaldırmanıza izin veriyor. Bunu yapmak için bilgisayarınızdan Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Güncelleştirme geçmişini görüntüle > Güncelleştirmeleri kaldır yolunu izleyerek yüklenen son güncellemeyi sisteminizden kaldırabilirsiniz.