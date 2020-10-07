Windows 10'un Tasarımını MacOS'a Yaklaştıran Konsept

Microsoft, Windows 10 ile birlikte kullanıcılara çok daha modern bir tasarım sunmaya çalışsa da tasarımcılar, daha fazlası olabileceğini düşünüyor. Yeni bir konsept, Windows 10'daki öğeleri daha bulanık ve şeffaf hale getirerek tasarımı macOS'a yaklaştırıyor.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft’un en güncel işletim sistemi konumunda olan Windows 10, pek çok noktada eleştiriliyor olsa da yüz milyonlarca bilgisayarda kullanılmaya devam ediliyor. Ayrıca her şeye rağmen grafikerlerin, Windows 10’un daha iyi görünmesi için bazı fikirleri bulunuyor.

Jacomartins adlı bir Reddit kullanıcısı, Windows 10’un Fluent Design tasarım dilini tamamlayan yeni bir konsept çalışma ortaya koydu. Söz konusu çalışma bizlere yepyeni bir Windows 10 tasarımı sunmuyor. Bunun yerine mevcut Windows 10 tasarımını daha bulanık ve şeffaf öğeler ile daha şık bir hale getirmeye çalışıyor.

Söz konusu tasarım ile ilgili gelen bazı yorumlar, başta başlat menüsü olmak üzere pencere de sistem uygulamalarının daha bulanık ve şeffaf hale gelmesinin, Windows 10’u macOS’a benzettiği yönünde. Yorumların haklılık payı olduğunu söylemek mümkün ancak genel olarak daha iyi göründükten sonra neye benzediğinin ne önemi var ki.

Microsoft, Windows 10’u bir işletim sisteminden ziyade bir çevrimiçi servis olarak görüyor. Bu nedenle şirket, yeni bir işletim sistemi geliştirmek yerine yayınladığı güncellemeler ile Windows 10’u geliştirmeye devam ediyor. Bu geliştirimelerin içinde tasarım iyileştirmeleri de dahil ve Microsoft, bir gün gerçekten de Windows 10’u daha bulanık ve şeffaf bir görünüme kavuşturabilir.

Jacomartins'in Windows 10 konsepti