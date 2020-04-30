Windows 10’un Telefonunuz uygulaması, Android telefonların bilgisayarlardan kontrol edilmesini sağlıyor. Telefonunuz uygulamasını sık sık güncellemeye devam eden Microsoft, uygulamaya şimdide telefonda çalınan müziklerin kontrol edilmesi özelliğini getiriyor.

Windows 10 ile çalışan bir bilgisayarınız ve Android işletim sistemine sahip bir telefonunuz varsa Telefonunuz uygulaması sizin için oldukça faydalı bir araç olabilir. Telefonunuz uygulaması ile bilgisayarınızdan telefon görüşmeleri başlatabilir, SMS atabilir veya telefonunuza gelen bildirimleri görebilirsiniz.

Microsoft, Telefonunuz için şimdi yeni bir güncelleme daha yayınlayarak uygulama aracılığıyla telefondaki müzik uygulamalarının bilgisayardan kontrol edilmesini sağlıyor. Telefonunuz’un müzik kontrol özelliği sadece Android telefonlarda bulunan müziklerin kontrol edilmesini sağlamıyor. Yeni özellik sayesinde Spotify ve YouTube Music gibi telefonda yüklü olan müzik yayın platformlarının uygulamaları da kontrol edilebiliyor.

Telefonunuz uygulamasının müzik kontrol özelliğini kullanmak için Windows 10’un Ekim 2018 veya daha sonraki bir güncellemesini kullanıyor olmanız gerekiyor. Telefon tarafında ise Android 7 veya daha güncel bir Android sürümüne sahip olmalısınız. ,

Telefonunuz uygulaması müzik kontrol için bildirimleri kullanıyor. Bu nedenle Android telefonunuzdaki müzik çaların bildirimlerinin etkin olması özelliği kullanmak için gerekiyor. Microsoft’un Telefonunuz uygulamasına sunduğu müzik kontrol özelliğini sağlayacak güncellemesi şu anda sadece Windows Insider programındaki kullanıcılara sunuldu.