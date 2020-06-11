Windows 10'un Telefonunuz uygulamasına müziği kontrol edebilme özelliği geldi. Artık kullanıcılar, akıllı telefonlarındaki müzik uygulamalarını bilgisayarlarından Telefonunuz uygulaması aracılığıyla kontrol edebiliyorlar.

Microsoft, Insider kullanıcılarına yayınladığı 19619 yapısıyla Windows 10'daki Telefonunuz uygulamasına ses kontrolleri getirmişti. Artık tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulan bu özellik sayesinde akıllı telefonlarını bilgisayarları üzerinden kontrol etmek isteyen tüm kullanıcılar, Telefonunuz uygulamasıyla müzik uygulamalarını kontrol edebiliyorlar.

Telefonunuz uygulaması aracılığıyla bir Android akıllı telefona bağlanarak, Windows masaüstünüzden mesaj gönderme, arama yapma ve bildirimleri yönetme gibi pek çok şeyi yapabiliyorsunuz. Microsoft'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ses kontrolleri güncellemesi de sonunda tüm kullanıcılara sunuldu.

Yeni ses kontrolleri özelliği, Telefonunuz uygulaması üzerinden oynatma listesini yönetmenize veya uygulamalar üzerinde detaylı kontrol sağlamanıza izin vermiyor. Bunun yerine, müzik ve ses uygulamalarını kontrol etmek için kompakt bir arayüzde sadece oynatma, duraklatma ve şarkıyı ileri-geri alma gibi temel işlevler sunuluyor.

Özelliği kullanabilmek için Windows 10 Ekim 2018 Güncelleştirmesi veya üstünde çalışan bir bilgisayara ve Android 7.0+ bir akıllı telefona ihtiyacınız var. Android bildirimleri üzerinden müzik kontrolünü destekleyen uygulamalar; Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiami Music ve Google Podcast olarak belirtiliyor.

Telefonunuz uygulamasına bildirim izinlerini verdiyseniz, telefonda çalınan müzik veya ses uygulamasını gösteren özellik ayarlarda varsayılan olarak açılıyor. Müzik uygulamaları için Android telefonunuzda bildirim izni gerekiyor. Uygulamaların bildirim izinlerini Ayarlar> Bildirimler kısmından istediğiniz uygulamayı seçerek açabilirsiniz.