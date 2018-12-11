2018'in son ayına girmişken güncellemelere ivme kazandıran Microsoft, görselliğin ön plana çıktığı yeni güncellemesini yayınladı.

Microsoft, Windows Insider programına dahil olan kullanıcılar için en yeni Windows 10 güncellemesini yayınladı. Insider programına dahil olup 'hızlı' güncellemeleri almayı tercih eden kullanıcılar, bugünden itibaren yeni güncellemeyi yükleyebilecekler.

2019 yılının 2. yarısında yayınlanacak olan büyük 19H1 güncellemesi ile gelecek olan özelliklerin büyük bir kısmı, bu sürümde de yer alıyor.

Windows 10 - 18272 ile Gelen Yenilikler:

Hemen hemen bütün ikonlar (Not Defteri, Kurulum, Game Bar vs.) karanlık tema için daha uygun hale getiriliyor.

İndirilenler klasörü en son indirilen öğeyi gösterecek şekilde ayarlanıyor.

Klasör ve grupları kolaylıkla başlat menüsünden kaldırma seçeneği ekleniyor.

Ekran klavyesinde basılan tuş daha görünür olacak şekilde ayarlaniyor.

Tablet modunda iyileştirmeler ve görsel geliştirmeler yapılıyor.

Not Defteri için kullanışlı bir durum çubuğu ekleniyor.

Not Defteri içerisinde dosyanın kaydedilmediğini anlamanız için dosya adının başında '*' işareti yer alıyor.

Fare işaretçisi rengini değiştirebileceğiniz ve kendi zevkinize göre ayarlayabileceğiniz yepyeni bir ayar sekmesi ekleniyor.

Başta da belirttiğimiz gibi Insider güncellemesini hızlı almayı seçen kullanıcılar, bugünden itibaren bu özelliklerin hepsine kavuşacaklar. Insider programına dahil olmayanlar ise 2019'un ikinci yarısını beklemek durumundalar.