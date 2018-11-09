Windows 10'un Aktivasyon Bug'ına Microsoft'tan İlginç Çözüm

Windows 10 güncellemeleri son dönemde ciddi bir karın ağrısı halini almaya başladı. Son olarak kullanıcıların para vererek satın aldığı Windows 10'lar 'aktivasyon' uyarısı verir oldu.

Microsoft, son dönemde 'beta' sürüm diyebileceğimiz Insider programından çektiği kadar hiçbir şeyden çekmemiştir. Geçtiğimiz ay kullanıcıların verilerini silen güncellemeyi geri çeken Microsoft, daha sonrasında Insider güncellemelerine kaldığı yerden devam etmişti.

Son gelen güncelleme ile bir kısım Windows 10 kullanıcısı, orijinal Windows kullanmalarına rağmen birden bire Windows 10'un aktive olmadığına dair uyarı almaya başladı. Masaüstünde sinir bozucu bir 'watermark' ile yaşamak zorunda kalan kullanıcılar, Microsoft cephesinden bir haber bekliyordu.

Bugün Microsoft cephesinden resmi bir cevap geldi. Buna göre yetkililerin sorunun farkında olduğunu, sorunun 24 saat içerisinde çözülmeye çalışılacağını belirtti. Bu süre zarfında kullanıcıların PC'lerini kullanmalarında bir sakınca olmadığını ekledi.

Anlayacağınız Microsoft'un halen soruna bir çözümü yok. Önümüzdeki saatlerde konuyla ilgili bir güncelleme yayınlanması bekleniyor.