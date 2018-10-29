Windows 10'un 'Arama' Özelliğine Büyük Bir Güncelleme Geldi

Geçtiğimiz ayın başından beri büyük sorunlarla boğuşan Windows 10, en sonunda düzlüğe çıkmaya hazırlanıyor.

Ekim ayının başında yayınlanan geliştirici sürümleriyle, birçok kullanıcının Windows 10'u çökmüş ve bir kısım kullanıcının da kişisel verileri kaybolmuştu. Yaşanan bu durum sonrasında güncellemelerini hemen geri çeken Microsoft, Windows 10'u yeniden sorunsuz hale getirecek güncellemeleri yayınlamaya başladı.

Son yayınlanan 18267 güncellemesi ile Insider kullanıcıları birçok yenilikle karşılaşıyor. 2019'un ilk yarısında gelecek olan büyük güncelleme için bir ön gösterim tadındaki sürümde 'Windows Arama' özelliği büyük bir güncelleme alacak. Enhanced Search, yani Gelişmiş Arama olarak nitelendirilen bu özellikle birlikte PC'nizdeki herhangi bir dosyayı bulmak eskisinden çok daha kolay olacak.

Microsoft cephesinden gelen açıklamaya göre, eskiden 15 dakikayı aşan arama süreçleri bu yeni sistemle çok daha kısalacak. Ayrıca aramanızda çeşitli filtreler ekleyerek bu süreci daha da hızlı bir biçimde gerçekleştireceksiniz. Windows 10 - 18267 sürümü şu an Insider kullanıcılarının hizmetine sunulmuş durumda.

Insider programına daha önce dahil olmadıysanız 2019'da nihai sürümün yayınlanmasını beklemek durumundasınız.