Windows 10'un Gizemli Arayüzüne Yeni Özellikler Eklendi

Ayarlar sekmesindeki Denetim Masası'na büyük yenilikler kazandırması beklenen yeni Windows sürümünden detaylar elimize ulaştı.

Geçtiğimiz haftalarda, Microsoft'un 'zifiri karanlık' teması üzerinde çalıştığını ve Windows Insider kullanıcılarına yavaştan sunulmaya başladığını sizlerle paylaşmıştık. Windows arayüzünü tamamen karanlık bir atmosfere büründüren yeni tema ile ilgili özellikler paylaşıldı.

Windows 10 Versiyon 1809 ile gelen yeni özellikler oldukça heyecan verici. Buna göre sürükle bırak özelliği, yeni ve daha şık görünümlü kullanıcı arayüzü ve yepyeni logolar göreceğiz. Kullanıcı arayüzüne 'Kes' butonunu da ekleyecek olan arayüz, siyah sevenler için adeta biçilmiş kaftan.

Eğer daha önce Windows Insider programına dahil olmadıysanız maalesef şansınızı kaybettiniz. Microsoft, Insider programına yeni kullanıcı kabul etmeyeceğini açıkladı. Elbette bu süreç değişebilir ancak bir süreliğine tek şansınız yeni sürümün nihai olarak yayınlanmasını beklemek.