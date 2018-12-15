Microsoft'un başı Windows 10 güncellemeleri ile ağrıdan kurtulmuyor. Sistemlerinizi güncel tutmayı sevenlerdenseniz biraz beklemekte fayda var, çünkü yeni bir problem daha karşımızda.

Windows genellikle güncellemeleri otomatik olarak indirir. Fakat bazı kullanıcılar Windows'taki değişiklikleri manuel olarak kontrol ettikleri için Ayarlar bölümündeki "Güncellemeleri denetle" düğmesine basarlar. Bu işlem benzer şekilde güvenliklerini sağlamak isteyen ancak arkadaki teknoloji ile çok da ilgilenmeyen kişiler için de elzem olabiliyor.

Ancak Microsoft, yakın zamanda "Güncellemeleri denetle" düğmesine tıklayan kullanıcıların aslında ileri seviye kullanıcılar olduğunu iddia ettikleri bir blog yazısı paylaştı. Bu nedenle eğer bu düğmeye tıklamışsanız, sisteminiz otomatik olarak C veya D sürümü adı verilen betalara güncelleniyormuş. Bu betalar ise, güvenlikle ilgili olan ve olmayan güncellemeleri içeren ve B sürümü adı verilen aylık güncellemelerin bir önizleme versiyonu.

Buradaki sorun ise bu sürümlerin standart kullanıcılar için olması haricinde, aslında birer beta olması. Microsoft, bunların her ne kadar "onaylanmış ve problemsiz" olduğunu ve "ticari müşteriler ile ileri düzey kullanıcılar" için hazırlandığı söylese de, birer beta olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu ayrım şirket tarafından net bir biçimde belirlenmemişken, beta kullanmak istemeyen kullanıcılar için kötü bir haber.

Microsoft'un geçmişte de yamalar ve düzeltmeler ile ilgili birtakım problemler yaşamıştı; Surface Book 2'ye gelen yamanın mavi ekran hatasına sebep olması gibi. PCWorld'ün de belirttiği gibi kasımın son haftası yayınlanan yamanın, Güncellemeleri Kontrol Et düğmesine basanları etkilemiş olması oldukça muhtemel. Yani eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız, bu düğmeden bir süre daha uzak durmanızda fayda var.