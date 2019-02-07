Windows 10 için yayınlanacak olan bir sonraki büyük güncelleme 19H1, nisan ayında büyük yenilikler sunacak.

Microsoft’un 2018 Ekim ayında yayınladığı güncelleme küçük çapta felaketlere sebep olmuş, pek çok kullanıcının beklenmedik sorunlar yaşamasının ardından yoğun şekilde eleştirilmişti.

Yine de Windows 10 Insider kurulumlarından hiç vazgeçmeyen Microsoft’un olası güncellemeleri de burada ortaya çıktı. Yeni güncellemede gelecek olan özelliklere çoktan tanık olduk.

Güncellemenin tarihi tam olarak belli değil. Önizleme versiyonunun Mart ortasında çıkması beklenen 19H1’in stabil versiyonu ise Nisan ortasında yayınlanacak gibi duruyor.

Yeni özellikler şu anda yalnızca Insider versiyonda bulunuyor. Yani Microsoft’un bu özellikleri güncellemeye koymama ihtimali de var.

Cortana ve Arama Ayrılıyor

Microsoft artık Cortana ile arama özelliğini ayırıyor. Cortana, başlangıç çubuğunda yer alan ikonuyla kullanılacak ve arama sistemine dahil olmayacak. Ayrıca Cortana geliştirilecek ve yeni özelliklere kavuşacak.

Masaüstü İçin Parlak Tema

Windows 10’a bu güncelleme ile yeni bir parlak tema eklenecek. Bu temada menü ikonları, arayüz elementleri gibi görsel bileşenlerin renkleri değişecek. Temaya uygun duvar kağıtları da eklenecek.

Yeni tema dışında, yeni güncelleme ile birlikte arayüzde ufak değişiklikler yapılacak ve daha göze hoş gelen, daha estetik bir arayüz kullanılacak.

Yenilenmiş Başlangıç Menüsü

Bütün Başlangıç menüsü tasarımı yeni güncellemede elden geçecek. Bu versiyon çok daha minimalist olacak ve daha az ikon içerecek.

Windows 10’un yeni güncellemesiyle birlikte uygulama ikonları da değişiklik gösterme ihtimaline sahip. Ayrıca Güç seçenekleri de kendi ikonlarına sahip olacaklar.

Yeni Windows Arama sayfası sayesinde son aktiviteler daha çok yer bulacak. Aramada en üst sırada sık kullanılan uygulamalar yer alacak. Ayrıca yeni ‘Gelişmiş Arama Modu’ ile bilgisayarda bulunan bütün dosyalar arasında arama yapmak mümkün olacak.

7 GB Ayrılmış Alan

Bu özellikle birlikte Windows 10, 7 GB alanı güncellemeler için ayıracak. Böylece güncelleme sırasında karşılaşılan “Yetersiz hafıza” sorunları da geçmişte kalacak. Güncelleme olmayan zamanlarda Windows bu alanı uygulamaları çalıştırmaya, geçici dosyaları saklamaya ve sistem önbelleğine ayıracak. Böylece bilgisayarlar daha akıcı çalışacak.

Windows Sandbox

Yeni güncellemenin en çok heyecan uyandıran yanlarından biri, Windows Sandbox özelliği olarak göze çarpıyor. Bu özellik sayesinde güvenilmeyen uygulamaları sistemden yalıtılmış bir şekilde açmak mümkün oluyor. Böylelikle, özellikle son dönemde sık sık karşılaşılan fidye yazılımlarının bütün işletim sistemine sızmasının önüne geçilmiş oluyor.

Windows 10 Uygulama Güncellemeleri

Microsoft, Windows 10’la birlikte gelen ancak bilgisayardan kaldırılabilen uygulamalar listesini genişletiyor. Bu uygulamalara 3D Görüntüleyici, Hesap Makinesi, Takvim, Groove Müzik, Mail, Filmler & TV, Paint 3D, Snip & Sketch, Yapışkan Notlar ve Ses Kaydedici uygulamaları dahil.

Pek çok Windows 10 uygulaması da güncellenecek. Windows PowerShell’de artık yakınlaşıp uzaklaşmak mümkün olacak. Ayrıca arka plan renklerini, imleç rengini değiştirmek gibi özellikler de güncellemeyle birlikte eklenecek.

Snip & Sketch için ekran görüntüsü alma zamanlayıcısı, yazdırma opsiyonu ve yeni ayarlar gibi özellikler de 19H1 ile birlikte kullanıcılara sunulacak.

Notepad de değişikliklere uğrayacak. Artık UTF-8 olarak kaydedilen dosyalarda Byte Order Mark kullanılmasına gerek kalmayacak. Başlık çubuğunda yer alacak olan bir “*” sembolü, belgede değişiklik yapıldığını ancak belgenin henüz kaydedilmediğini belirtecek.

Bildirimler ve Çabuk Aksiyonlar

Yeni güncelleme ile birlikte Hareket Merkezi’nde bazı küçük değişiklikler gerçekleştirilecek. Parlaklık düğmesinin yerini bir kaydırma çubuğu alırken, Çabuk Aksiyonlar artık Hareket Merkezi’nden özelleştirilebilecek.

Bildirimler ekranına yeni ikonlar da eklenecek. Ayrıca panelde bulunan bir mikrofon sembolü, ne zaman bir uygulama mikrofonu kullansa haber verecek. Windows ayrıca bir bildirim penceresiyle de kullanıcılarını uyaracak.

Bildirimler, tema içinde seçtiğiniz renklere uygun olacak şekilde renk değiştirecek.

Güncellemeler Değişiyor

Microsoft sonunda Windows 10 Home kullanıcılarına güncellemeyi duraklatma şansı verecek. Versiyondan bağımsız olarak Windows 10 güncellemelerini bir haftaya kadar bekletmek mümkün olacak.

Bir diğer yeni özellik ise “akıllı aktif saatler” adı verilen özellik. Bu özellik sayesinde sistem, kendini otomatik olarak aktif kullanım saatlerinize göre ayarlayacak. Böylece yoğun bilgisayar kullandığınız ya da aktif olarak çalıştığınız saatlerde güncelleme işlemi yapmayacak.

Windows 10’un yeni güncellemesi ile gelmesi beklenen yeniliklerin en önemlileri bunlar. Sizi en çok heyecanlandıran yenilik hangisi? Windows’a başka hangi özelliğin gelmesini isterdiniz?