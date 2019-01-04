Windows 10'un bir sonraki güncellemesinden birkaç görsel geldi. Gelecek güncellemede görsel anlamda çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyemeyiz fakat özellikle "Başlat Menüsü" yeni bir konsept ile karşımıza çıkacak.

Windows için daha önce farklı tasarımlar yapan Cage Ata, Windows'un önümüzdeki günlerde getirmeye hazırlandığı güncellemede yer alacak bazı özellikleri, önceden takipçileriyle paylaştı. Yalnızca Başlat Menüsü değil, uygulama ikonlarında da değişiklikler olacağı göze çarpıyor.

Güncelleme ile gelecek değişikliklerin birer kopyasını tasarlayarak paylaşmak istediğini söyleyen Cage Ata, "Bu yıl Microsoft, Windows 10'daki uygulama ikonlarını yeniden tasarlamayı planlıyor. Geçiş aşamasında yeni sistemin nasıl görüneceği hakkında bir model oluşturmak istedim. Office 2019'un yayınlanan videosundaki görsellerden doğrudan ilham aldım ve birkaç yeni fikirle birleştirdim." ifadelerini kullandı.

Yeni Başlat Menüsü tasarımında ince gölgeler ve daha kalın yazı karakteri göze çarpan ilk değişiklikler. Ayrıca farklılık yaratacak en büyük değişiklik olan açık renk ve koyu renk modları da Windows 10'un Başlat Menüsü'nün görünüşünü tamamen değiştirecek. Açık renk temalı Başlat Menüsü'nü aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

Koyu renk temalı Başlat Menüsü ise, halihazırda kullanılan Başlat Menüsü ile aynı renkte. Koyu renk kullanılarak tasarlanan Başlat Menüsü'nü aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

Bu tasarımların, bazı bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmış modeller olduğunu ve kesin tasarımların tam olarak böyle olmayabileceğini belirtmekte yarar var. Yeni tasarımlar hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz.