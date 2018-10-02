Microsoft, 10 Ekim’de Windows 10’un Ekim güncelleştirmesini yayınlayacak. Kullanıcılara 1809 koduyla Windows Update tarafından sunulacak bu güncelleme, pek çok Windows 10 yeniliği içeriyor. Bu özelliklere kavuşmak için, 10 Ekim’i beklemenize gerek yok.

Yılda iki kez işletim sistemi Windows 10 için büyük boyutlu güncelleme yayınlayan Microsoft’un, 2018 içerisindeki son güncellemesi Ekim ayında geliyor. Normal şartlarda belirtilen tarihten itibaren Windows Update üzerinden gelecek olan güncellemeye daha önceden kavuşmanız mümkün.

Başlangıç seviyesinin üzerindeki kullanıcıların manuel bir şekilde yükleme yapmalarına izin veren Microsoft, yeni özelliklere daha erken kavuşmayı vadediyor. Yine de neler yapmanız gerektiğini anlatmadan, manuel kurulumla bilgisayarınızda bazı sorunlar yaşanacağını hatırlatalım. Bazı bilgisayarlar, Microsoft’un henüz gideremediği hataların ortaya çıkmasına neden olabilirler. Buna rağmen güncellemeyi manuel olarak kurmak istiyorsanız, devam edelim.

Microsoft tarafından Windows Media Creation Tool adıyla sunulan yükleme aracı, Windows yükseltmelerini manuel alarak yapmanızı sağlıyor. Bu araç, herhangi bir güncelleme yayınlanmadan önce sürekli kullanılabilir.

Aşağıdaki işlemleri sırasıyla yaparsanız, yeni Windows 10 sürümüne erkenden kavuşacaksınız: