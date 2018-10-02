Yılda iki kez işletim sistemi Windows 10 için büyük boyutlu güncelleme yayınlayan Microsoft’un, 2018 içerisindeki son güncellemesi Ekim ayında geliyor. Normal şartlarda belirtilen tarihten itibaren Windows Update üzerinden gelecek olan güncellemeye daha önceden kavuşmanız mümkün.
Başlangıç seviyesinin üzerindeki kullanıcıların manuel bir şekilde yükleme yapmalarına izin veren Microsoft, yeni özelliklere daha erken kavuşmayı vadediyor. Yine de neler yapmanız gerektiğini anlatmadan, manuel kurulumla bilgisayarınızda bazı sorunlar yaşanacağını hatırlatalım. Bazı bilgisayarlar, Microsoft’un henüz gideremediği hataların ortaya çıkmasına neden olabilirler. Buna rağmen güncellemeyi manuel olarak kurmak istiyorsanız, devam edelim.
Microsoft tarafından Windows Media Creation Tool adıyla sunulan yükleme aracı, Windows yükseltmelerini manuel alarak yapmanızı sağlıyor. Bu araç, herhangi bir güncelleme yayınlanmadan önce sürekli kullanılabilir.
Aşağıdaki işlemleri sırasıyla yaparsanız, yeni Windows 10 sürümüne erkenden kavuşacaksınız:
- Öncelikle buradaki bağlantıya tıklayarak Media Creation Tool’u bilgisayarınıza indirin,
- Ardından uygulamayı çalıştırın, bu aşamada biraz beklemeniz gerekecek.
- Ekrandaki “Birkaç şeyi hazırlıyoruz” yazısı geçtikten sonra, en yeni güncellemeleri yüklemeye hazır olacaksınız.
- Karşınıza “Bildirimler ve lisans koşulları” penceresi çıkacak, ilerlemek için “Kabul Et” butonuna tıklamalısınız. Bu aşamada kısa bir süre daha beklemek durumundasınız.
- Karşınıza iki adet seçenek çıkacak. İlk seçenek Windows’u yükseltme seçeneği olacak, ilk seçeneğe tıklayın.
- Araç bilgisayarınızın hafızasını, yeni güncelleştirme için uygun olup olmadığı yönünde tarayacak.
- Uygun olduğu takdirde yükleme için onay vermeniz gerekecek.
- İnternet hızınıza bağlı olarak 10 dakika ila birkaç saat arasında yeni sürüm için gereken dosyalar bilgisayarınıza indirilmiş olacak.
- Bütün dosyalar indiğinde Media Creation Tool, yen sürümü yükleme işlemine başlayacak.
- Güncelleme esnasında bilgisayarınız birkaç defa kendiliğinden kapanıp açılacak. Bu nedenle işlemlere başlamadan önce yarım kalan işlerinizi kaydedin ya da tamamlayın.
- Yükleme tamamlandıktan sonra, Windows 10 Ekim 2019 sürümüne kavuşmuş olacaksınız.