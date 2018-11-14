Reklamların daha tutarlı olması için verilerinizi toplayan uygulamaları nasıl durdurursunuz?

Kullanıcılar reklamı tercih etseler de Microsoft, Windows 10’da sürekli çıkan içeriğine hiçbir zaman reklam adını vermedi.

Microsoft’un mağazasında karşınıza en azından bir kere de olsa reklam çıkmıştır. Size özel olan bu reklamlar kullanıcı kimliğinizi kullanarak daha önceden indirdiğiniz uygulamaların verilerini kullanarak size uygun reklamlar veriyor.

Microsoft durumu açıklarken uygulama geliştiricilerinin kişisel verilerinizden topladıkları bilgilerle size özel reklamları size önerdiğini belirtti. Ancak Windows 10’da bunun önüne geçmek mümkün.

Windows 10’da kullanıcılar “reklam kimliği” özelliğini kapatıp kişiye özel reklamları engelleyebilir ancak bu yöntemin bilgisayarınızdaki reklamları kapatmayacağını söylemekte yarar var. Ancak verilerinizi koruyacak ve başkalarının erişimine kapatacak.

Reklam kimliğini kapatmak için aşağıdaki basit adımları izlemeniz yeterlidir:

İlk olarak Ayarlar > Gizlilik > Genel adımlarını izleyerek Genel sayfasını açın. Sayfanın sağ tarafında “reklamları daha ilgi çekici kılmak için uygulamaların reklam kimliğini kullanmasına izin ver” seçeneğini göreceksiniz. Pasif hale getirdiğinizde reklam kimliğiniz paylaşılmayacaktır.

Bu yöntem Windows 10’un Ekim 2018 güncellemesine (Versiyon 1809) sahip bilgisayarlarda kusursuz şekilde çalışsa da diğer Windows 10 versiyonlarında, Windows 8.1 ve Windows RT versiyonlarında da çalışabiliyor.