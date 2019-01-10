Microsoft, senede iki defa güncelleme yayınlayacağını ve yeni gelecek güncellemeler ile hafıza problemi yaşanmaması açısından 7GB'lık bir alanı, kendilerine ayıracaklarını açıkladı.

Teknoloji devi Microsoft, Windows 10 deneyimini daha keyifli ve kusursuz hale getirmek için, bundan sonra senede iki kez güncelleme yayınlayacağını açıkladı. Kullanıcıların, yetersiz hafıza problemleri nedeni ile zaman zaman gerekli tüm güncellemeleri alamadıklarını vurgulayan şirket, bu nedenle Windows 10'un kendisine ait 7GB'lık bir alanı rezerve edeceğini açıkladı.

Microsoft yetkilileri, gelecekte yapılacak güncellemelerin, "yetersiz disk alanı" gibi uyarılar alındığında, beklenilen performansı veremeyebileceğini açıkladılar. Rezerve edilmiş saklama alanının, uygulamaların, geçici dosyaların, sistem gereksinimlerinin hatasız şekilde, sekteye uğramadan çalışmalarını sağlayacağını da notlarına eklediler. Rezerve edilmesi planlanan hafıza alanı, sistem tarafından otomatik olarak ayrılacak. Kişilerin bu özelliği iptal etme şansı bulunmazken, dil seçenekleri ve belirli ekstra ayarları azaltarak, 7GB'lık alanı ufak da olsa küçültebilecekler.

Aslında hatasız bir güncelleme ve kusursuz çalışan işletim sistemine sahip olma fikri oldukça güzel. Sadece sistemin bunu zorunlu olarak yapıyor oluşu, özellikle yetersiz hafıza problemi yaşayan cihazlara sahip kişiler için pek de iyi karşılanmayacak gibi duruyor.